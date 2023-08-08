Перевір перед плануванням подорожі! Ситуація на кордоні з Молдовою 8 серпня 2023 року

Плануючи поїздку за кордон, краще заздалегідь обрати найменш завантажений пункт пропуску, аби не стояти годинами у черзі.

І якщо ти плануєш їхати у Молдову або прокладаєш через цю країну свій подальший маршрут, читай, який час очікування на кордоні з Молдовою.

Який час очікування на кордоні з Молдовою

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, станом на 8 серпня 9:00 на кордоні з Республікою Молдовою черги відсутні.

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Кельменці — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Росошани — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Сокиряни — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Також, згідно з інформацією сайту Державної митної служби України, нині на кордоні з Молдовою спостерігається черга лише на в’їзд в Україну на пункті пропуску Рені. Там вантажний транспорт має чекати 40 хвилин і станом на ранок 8 серпня це є найдовшою чергою на кордоні з Молдовою.

Легковим автомобілям на пункті пропуску Рені черги не загрожують. Для них час очікування складає одну хвилину.

На усіх інших наявних пунктах пропуску черги для легкових та вантажних автомобілів як на виїзд з України, так і на в’їзд в країну становлять до 10 хвилин.

Але якщо раптом твої плани змінилися і тобі потрібно подивитися черги на кордоні з іншими країнами, переходь на наш матеріал, в якому ми підготували для тебе інтерактивну мапу черг різних на пунктах пропуску.

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