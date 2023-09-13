Отключения света в Украине: введут ли графики с 1 октября

Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для удовлетворения потребностей всех потребителей, и пока нет необходимости вводить ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Будут ли отключения света в Украине с 1 октября

В Украине не будут вводить графики отключения электроэнергии с 1 октября. Данную информацию сообщили в Минэнерго.

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В ведомстве отмечают, что сейчас днем наблюдается профицит мощностей. А значит, внедрение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется.

Таким образом, отключение потребителей планируется только в случаях повреждения энергетической инфраструктуры врагом и во время обстрелов.

Как и в прошлом году, графики возможных отключений были разработаны и опубликованы для того, чтобы потребители имели четкое понимание возможной продолжительности отключений в случае чрезвычайных ситуаций.

Эти графики уже разработаны для большинства регионов. К примеру, во Львовской области они предусматривают отключение до двух часов подряд и до четырех часов в сутки, но только по распоряжению Укренерго и в случаях необходимости сократить потребление.

Отметим, что сейчас электроэнергетическая, угольная и нефтегазовая отрасли Украины активно готовятся к новому отопительному сезону.

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