Графіки відключення світла в Україні: чи введуть з 1 жовтня

Електроенергії, що вироблена українськими електростанціями, достатньо для задоволення потреб усіх споживачів, і наразі немає потреби вводити обмеження.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Чи відключатимуть світло з 1 жовтня в Україні

В Україні не будуть вводити графіки відключення електроенергії з 1 жовтня. Дану інформацію підтвердили у Міненерго.

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У відомстві зазначають, що нині вдень спостерігається профіцит потужностей. А отже, застосування відключень з 1 жовтня в будь-якому з регіонів країни не планується.

Відтак, відключення споживачів плануються лише у випадках пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом та під час обстрілів.

Як і минулого року, графіки можливих відключень були розроблені та опубліковані для того, щоб споживачі мали чітке розуміння можливої тривалості відключень у разі надзвичайних ситуацій.

Ці графіки вже розроблені для більшості регіонів. Приміром, у Львівській області вони передбачають відключення до двох годин поспіль і до чотирьох годин на добу, але лише за розпорядженням Укренерго та у випадках необхідності скоротити споживання.

Відзначимо, що нині електроенергетична, вугільна та нафтогазова галузі України активно готуються до нового опалювального сезону.

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