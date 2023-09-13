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Графіки відключення світла в Україні: чи введуть з 1 жовтня

Діана Просяник, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 11:00
графіки відключень світла
Фото: Unsplash

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