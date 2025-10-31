Видеоигры разрушают стрессоустойчивость у детей: результаты исследования среди украинских подростков

Уровень стресса среди украинских детей и подростков вырос за последний год, свидетельствуют данные нового семейного опроса, проведенного социологической группой Rating Group.

Читай в материале статистику и другие подробности исследования.

Видеоигры уменьшают стрессоустойчивость детей: что известно

Опрос является частью технологии Family 360, разработанной Rating Group для комплексного изучения семейных динамик с акцентом на ребенка. Этот подход подразумевает опрос не только родителей, но и непосредственно детей.

Ключевые выводы исследования подчеркивают факторы, влияющие на стресс и адаптацию к нему:

В 2024 году значительный (высокий или повышенный) стресс фиксировался у 27% детей, а в 2025-м — уже у 37%;

Среди девушек 10-13 лет стресс вырос до 40% по данным лонгитюдных респондентов;

Дети с повышенным стрессом чаще испытывают разочарование;

Те, у кого стресс уменьшился, испытывают больше радости, покоя и интереса, и одновременно — меньше тревоги, печали или разочарования;

Только в 1 из 5 случаев основные чувства детей и родителей совпадают;

Дети часто впитывают родительскую тревогу, что усиливает их стресс;

77% детей, часто обсуждающих чувства с родителями и родственниками, демонстрируют хорошую устойчивость к стрессу, по сравнению с чуть более 50% среди тех, кто делает это редко; уровень стресса в первых вдвое ниже;

68% детей, часто занимающихся любимыми делами, имеют низкий или умеренный стресс;

Почти 60% детей, часто занимающихся физической активностью, имеют высокую адаптивность к стрессу;

Предыдущие исследования показали самую низкую устойчивость у детей, чье основное хобби — гаджеты или видеоигры; погружение в телефоны/компьютеры в качестве реакции на стресс также коррелирует с низкой устойчивостью.

Опрос длился с 3 по 7 октября 2025 г. по смешанной методике: сначала телефонные интервью (CATI) с родителями для получения согласия, а затем онлайн-опрос (CAWI) для детей через персональные ссылки и отдельно для родителей. Общая выборка составила 2531 респондента, из которых 1572 — дети 10-18 лет и 959 — родители.

Исследование отмечает важность построения доверительных отношений через общение, поддержку детских хобби (особенно общих) и поощрение спорта и физической активности для снижения стресса и повышения устойчивости.

Лонгитюдный подход(такой, что длится долгий промежуток времени) выявил динамику изменений в ментальном здоровье, где общий рост стресса смягчается положительными семейными практиками.

Раньше мы писали, как война окажет влияние на здоровье детей — читай в материале, как потерянное детство повлияет на будущее.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!