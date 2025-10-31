Відеоігри руйнують стресостійкість у дітей: результати дослідження серед українських підлітків

Рівень стресу серед українських дітей та підлітків зріс за останній рік, свідчать дані нового сімейного опитування, проведеного соціологічною групою Rating Group.

Відеоігри зменшують стресостійкість дітей: що відомо

Опитування є частиною технології Family 360°, розробленої Rating Group для комплексного вивчення сімейних динамік з акцентом на дитину. Цей підхід передбачає опитування не лише батьків, а й безпосередньо дітей.

Ключові висновки дослідження підкреслюють фактори, що впливають на стрес та адаптацію до нього:

у 2024 році значний (високий або підвищений) стрес фіксувався у 27% дітей, а в 2025-му — вже у 37%;

серед дівчат 10-13 років стрес зріс до 40% за даними лонгітюдних респондентів;

діти з підвищеним стресом частіше відчувають розчарування;

ті, у кого стрес зменшився, відчувають більше радості, спокою та інтересу і водночас — менше тривоги, смутку чи розчарування;

лише в 1 з 5 випадків основні почуття дітей і батьків збігаються;

діти часто вбирають батьківську тривогу, що посилює їхній стрес;

77% дітей, які часто обговорюють почуття з батьками та родичами, демонструють хорошу стійкість до стресу порівняно з трохи більше 50% серед тих, хто робить це рідко; рівень стресу в перших удвічі нижчий;

68% дітей, які часто займаються улюбленими справами, мають низький або помірний стрес;

майже 60% дітей, які часто займаються фізичною активністю, мають високу адаптивність до стресу;

попередні дослідження показали найнижчу стійкість у дітей, чиє основне хобі – гаджети чи відеоігри; занурення в телефони/комп’ютери як реакція на стрес також корелюється з низькою стійкістю.

Опитування тривало з 3 до 7 жовтня 2025 року за змішаною методикою: спочатку телефонні інтерв’ю (CATI) з батьками для отримання згоди, а потім онлайн-опитування (CAWI) для дітей через персональні посилання та окремо для батьків. Загальна вибірка становила 2531 респондент, з яких 1572 — діти 10-18 років і 959 — батьки.

Дослідження наголошує на важливості побудови довірливих стосунків через спілкування, підтримку дитячих хобі (особливо спільних) та заохочення спорту й фізичної активності для зниження стресу та підвищення стійкості.

Лонгітюдний підхід (такий, що триває довгий проміжок часу) виявив динаміку змін у ментальному здоров’ї, де загальне зростання стресу пом’якшується позитивними сімейними практиками.

