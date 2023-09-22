Заявление марафона Єдині новини о фейке об изменениях в трансляции выступления президента Украины в ООН

Россия ведет против Украины также информационную войну. Не раз страна-агрессор распространяли фейки, в которые верили украинцы, но потом информация опровергалась.

Россияне снова распространили фейк о выступлении президента Украины, к сожалению, он быстро распространился по сети. 21 сентября российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН.

Команда марафона Єдині новини сообщает, что эта информация неправдива и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.

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Фейк о выступлении Зеленского в ООН: опровержение

Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, опубликовавший перемонтированное видео в своем Telegram-канале. Затем это видео распространили российские сайты НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс и другие пропагандистские ресурсы, которые в свойственной им манере исказили реальность.

К сожалению, распространение фейка поддержали некоторые украинские и европейские источники. В их числе новостные сайты, Telegram-каналы и отдельные народные депутаты.

Убедиться в том, что информация и собственно видео являются фейковыми, все заинтересованные могут на YouTube-каналах, транслирующих марафон, в архиве ОТТ-платформ и т.д.

Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы — геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео.

Кроме того, в прямом эфире марафона трансляция выступления президента синхронно переводилась другим диктором, что также легко проверить.

В фейковом видео был использован фрагмент речи президента на украинском языке с видео, размещенном на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи президента за трибуной. Следует обратить внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами.

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Это уже не первый случай, когда российские или пророссийские ресурсы используют брендинг популярных украинских телеканалов или марафона. Єдині новини для дезинформирования общества.

Редакции марафона Єдині новини призывают к исследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, Telegram-каналах и среди определенных народных депутатов. Важно, чтобы авторы таких публикаций публично указали их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации.

К сожалению, многие люди старшего возраста верят в разные фейки. Ранее мы рассказывали, как убедить родственников в том, что они читают фейки и дезинформацию.

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