Заявление марафона Єдині новини о фейке об изменениях в трансляции выступления президента Украины в ООН

Россия ведет против Украины также информационную войну. Не раз страна-агрессор распространяли фейки, в которые верили украинцы, но потом информация опровергалась.
Россияне снова распространили фейк о выступлении президента Украины, к сожалению, он быстро распространился по сети. 21 сентября российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН.
Команда марафона Єдині новини сообщает, что эта информация неправдива и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.
Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, опубликовавший перемонтированное видео в своем Telegram-канале. Затем это видео распространили российские сайты НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс и другие пропагандистские ресурсы, которые в свойственной им манере исказили реальность.
К сожалению, распространение фейка поддержали некоторые украинские и европейские источники. В их числе новостные сайты, Telegram-каналы и отдельные народные депутаты.
Убедиться в том, что информация и собственно видео являются фейковыми, все заинтересованные могут на YouTube-каналах, транслирующих марафон, в архиве ОТТ-платформ и т.д.
Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы — геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео.
Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы — геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео.
Кроме того, в прямом эфире марафона трансляция выступления президента синхронно переводилась другим диктором, что также легко проверить.
В фейковом видео был использован фрагмент речи президента на украинском языке с видео, размещенном на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи президента за трибуной. Следует обратить внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами.
Это уже не первый случай, когда российские или пророссийские ресурсы используют брендинг популярных украинских телеканалов или марафона. Єдині новини для дезинформирования общества.
Редакции марафона Єдині новини призывают к исследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, Telegram-каналах и среди определенных народных депутатов. Важно, чтобы авторы таких публикаций публично указали их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации.
К сожалению, многие люди старшего возраста верят в разные фейки. Ранее мы рассказывали, как убедить родственников в том, что они читают фейки и дезинформацию.
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