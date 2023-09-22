Новини

Заява марафону Єдині новини щодо фейку про зміни в трансляції виступу президента України в ООН

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 11:00
Виступ Зеленського в ООН: спростування фейку щодо трансляції

Більше новин
Часник
Як садити часник на зиму: простий спосіб посадки зубчиками
Діти
Як боротися з пітницею у дітей та як її виявити: пояснює лікар
посівний календар на вересень
Свій край доглядай і врожай збирай! Місячний посівний календар на вересень 2023
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Сексизм в ІТ
Можуть працювати на рівні: топ-менеджерки про роботу в ІТ та випадки сексизму
Ракета
Ракета Онікс: характеристики, ціна та дальність
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн

Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себе героями не вважають, але цифри кажуть самі за себе! Як працюють рятувальники ДСНС в Одесі
0:03:48
Полон
Вони заслуговують на життя! Історія захисника Маріуполя, який вже другий день народження зустрічає у полоні
0:04:01
Павло Жилін
Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Як військовий втратив руку, але не бажання служити
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Щодня печуть тисячі хлібин і везуть людям на фронт. Як допомогти благодійній пекарні
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо
Карта бойових дій
Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:31
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Більше відео
Діти
Читати далі
Як боротися з пітницею у дітей та як її виявити: пояснює лікар

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь