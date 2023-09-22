Заява марафону Єдині новини щодо фейку про зміни в трансляції виступу президента України в ООН

Росія веде проти України також інформаційну війну. Неодноразово вони поширювали фейки, у які вірили українці, але потім інформація спростовувалася.

Росіяни знову поширили фейк щодо виступу президента України, на жаль, він швидко поширився мережею. 21 вересня російські та проросійські джерела почали поширювати неправдиві повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН.

Команда марафону Єдині новини повідомляє, що ця інформація є неправдивою та закликає журналістську спільноту та авторів цифрового контенту до протидії російському фейку.

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Джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій, що опублікував перемонтоване відео у своєму Telegram-каналі. Потім це відео поширили російські сайти НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс та інші пропагандистські ресурси, які у властивій їм манері викривили реальність.

На жаль, поширення фейку підтримали й деякі українські та європейські джерела. Серед них новинні сайти, Telegram-канали й окремі народні депутати.

Переконатись у тому, що інформація та, власне, саме відео є фейковими, всі зацікавлені можуть на YouTube-каналах, що транслюють марафон, в архіві ОТТ-платформ тощо.

Ще одним підтвердженням фейку є невідповідність візуальних маркувань. Канали марафону використовують додаткові графічні елементи — геотитр, плашку, рухомий рядок, які відсутні у фейковому відео.

Крім цього, в прямому ефірі марафону трансляція виступу президента синхронно перекладалася іншим диктором, що також легко перевірити.

У фейковому відео було використано фрагмент промови президента українською мовою з відео, яке розміщено на YouTube-каналі ТСН, проте у вказаному фрагменті відео не містить жодних інших кадрів з зали, окрім промови президента за трибуною. Варто звернути увагу, що в оригінальному відео немає графічного маркування 1+1 Марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами.

Читати на тему Як не натрапити на фейки та зорієнтуватися в сучасному інфопросторі SMMники з Києва на основі власного досвіду зібрали гайд з того, як краще орієнтуватися в сучасному інфопросторі.

Це вже не перший випадок, коли російські чи проросійські ресурси використовують брендинг популярних українських телеканалів чи марафону Єдині новини задля дезінформування суспільства.

Редакції марафону Єдині новини закликають до дослідження причин поширення фейку в українському інформаційному полі та звертають увагу на відсутність фактчекінгу в окремих українських медіа, Telegram-каналах та серед певних народних депутатів. Важливо, щоби автори таких публікацій публічно зазначили їх помилковість та повідомили читачів про фейковість опублікованої інформації.

На жаль, багато людей старшого віку вірять у різні фейки. Раніше ми розповідали, як переконати родичів, що вони читають фейки та дезінформацію.

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