С момента освобождения правого берега Херсонской области враг продолжает бить по населенным пунктам каждый день.

Сегодня, 3 августа 2023 года, оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. На этот раз россияне обстреляли церковь в центре города. Мы расскажем о взрывах в Херсоне и их последствиях.

Взрывы в Херсоне сегодня: что известно об обстреле 3 августа 2023

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате вражеского обстрела ранены три пассажира троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Каретой “скорой” их госпитализировали.

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39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь.

Позже россияне нанесли новый удар. В МВД Украины рассказали, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел.

Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

Оккупанты обстреляли церковь в Херсоне! Что известно о взрывах в городе 3 августа / 2 Фотографии

Во время обстрела Херсона 1 августа погиб врач, вышедший на первый рабочий день после учебы. Ранее мы рассказывали историю врача Дмитрия Белого.

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Фото: Александр Прокудин, МВД Украины