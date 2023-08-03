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Оккупанты обстреляли церковь в Херсоне! Что известно о взрывах в городе 3 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 августа 2023, 10:04
Вибухи у Херсоні сьогодні 3 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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Пограничники четыре раза останавливали вражеские ДРГ на Севере в течение июля: как охраняют границы

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