З моменту звільнення правого берега Херсонщини ворог продовжує бити по населених пунктах мало не щодня.

Сьогодні, 3 серпня 2023 року, окупанти завдали чергового удару по Херсону. Цього разу росіяни обстріляли церкву у середмісті. Ми розповімо про вибухи у Херсоні та їхні наслідки.

Вибухи у Херсоні сьогодні: що відомо про обстріл 3 серпня 2023

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували.

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39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

Згодом росіяни завдали нового удару. У МВС України розповіли, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.

Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджена спецтехніка.

Окупанти обстріляли церкву у Херсоні! Що відомо про вибухи у місті 3 серпня / 2 Фотографії

Під час обстрілу Херсона 1 серпня загинув лікар, який вийшов на перший робочий день після навчання. Раніше ми розповідали історію лікаря Дмитра Білого.

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Фото: Олександр Прокудін, МВС України