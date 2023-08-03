Окупанти обстріляли церкву у Херсоні! Що відомо про вибухи у місті 3 серпня

З моменту звільнення правого берега Херсонщини ворог продовжує бити по населених пунктах мало не щодня.
Сьогодні, 3 серпня 2023 року, окупанти завдали чергового удару по Херсону. Цього разу росіяни обстріляли церкву у середмісті. Ми розповімо про вибухи у Херсоні та їхні наслідки.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували.
39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.
Згодом росіяни завдали нового удару. У МВС України розповіли, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.
Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджена спецтехніка.
Під час обстрілу Херсона 1 серпня загинув лікар, який вийшов на перший робочий день після навчання. Раніше ми розповідали історію лікаря Дмитра Білого.
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Фото: Олександр Прокудін, МВС України