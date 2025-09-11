Индекс инфляции за август: почему цены в Украине упали на 2%

В августе 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июлем. Однако в годовом измерении они остаются высокими — 13,2%, а за январь–август показатель составил 14,2%. По данным Национального банка, базовая инфляция также уменьшилась и составила 11,4% в годовом исчислении.

Глава НБУ Андрей Пышный, которого цитирует Укринформ, пояснил, что замедление инфляции произошло благодаря нескольким факторам. Прежде всего это новый урожай, который снизил цены на сырые продукты и сдержал подорожание переработанных пищевых товаров.

Индекс инфляции в августе: причины замедления

По словам чиновника, более дешевые овощи и фрукты сдержали подорожание и переработанных продуктов питания. Замедление темпов инфляции наблюдалось также в сфере услуг и среди непродовольственных товаров.

Такая динамика была обусловлена несколькими факторами. Благодаря поступлению новых урожаев заметно замедлилась инфляция сырых продуктов, — рассказал чиновник.

Такой динамике, отметил он, способствовали не только предыдущие решения Нацбанка, но и изменения на рынке труда.

Сейчас разница между зарплатами, которые готовы платить работодатели, и ожиданиями соискателей постепенно сокращается, а предложение рабочей силы растет.

В НБУ прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляция и дальше будет снижаться.

Индекс потребительских цен август 2025: продукты питания

На продовольственном рынке в августе цены снизились в среднем на 0,8%. Больше всего подешевели овощи — на 12,7% за месяц, хотя в годовом измерении они все еще на 26,5% дороже.

Фрукты стали дешевле на 10,2% за месяц, однако за год подорожали на 32,6%. Также снизились цены на рис (–1,5%) и сахар (–1%).

В то же время другие продукты выросли в цене. Яйца подорожали на 2,3% за месяц и почти на 75% за год. Мясо и мясопродукты прибавили в цене 2% за август и 25% в годовом измерении.

Рыба подорожала на 1,4% и 14,5% соответственно. Молоко выросло на 1% за месяц и на 20% за год, сыры — на 0,6% и 18,2%. Хлеб поднялся на 0,7% в августе и 17,7% за год, масло — на 0,4% и 26,9%, подсолнечное масло — на 0,5% и 28,7%.

Индекс инфляции за август: непродовольственные товары и услуги

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, в годовом измерении рост составил 19,2%. Зато одежда и обувь стали дешевле на 3,2% (одежда — на 2,7%, обувь — на 3,9%). В годовом расчёте эта группа товаров подешевела на 5,7%.

В сфере жилья и коммунальных услуг в августе зафиксирован рост на 0,2%, тогда как в годовом измерении он достиг 12,6%. Больше всего выросла в цене электроэнергия — на 32,1% за год.

Индекс инфляции в Украине: медицина, транспорт и связь

Лекарства и медицинские услуги дорожают уже несколько месяцев подряд. В августе больше всего выросли в цене фармацевтические препараты и амбулаторные услуги. В целом медицина за год стала дороже более чем на 13%.

Транспорт в августе существенных изменений не показал: топливо немного подешевело, но стоимость перевозок выросла. Автобусные перевозки подорожали больше всего, железнодорожные поднялись незначительно.

В сфере связи тарифы выросли на 2,7%, главным образом из-за мобильной связи, которая подорожала почти на 5%. В годовом измерении связь стала дороже на 17,3%.

Индекс инфляции за август 2025 года: образование и отдых

Стоимость обучения снова выросла, на этот раз — еще на несколько процентов в годовом исчислении. В сфере культуры и отдыха цены почти не изменились, однако рестораны и гостиницы стали дороже на 14,6% за год.

Прогнозы НБУ: инфляция и дальше будет снижаться

В Национальном банке прогнозируют, что индекс инфляции в Украине и дальше будет снижаться. На это будет влиять не только новый урожай, но и стабилизация рынка труда.

Когда разница между зарплатными ожиданиями и реальными выплатами уменьшается, а количество предложений работы растет, это создает условия для дальнейшего ослабления ценового давления.

Август принес украинцам приятную новость — овощи, фрукты, ягоды и зелень заметно подешевели. Наконец снижается и цена так называемого борщевого набора, который традиционно формирует ежедневные расходы большинства семей. Читай в материале, сколько теперь стоят основные продукты.

