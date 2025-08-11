Индекс инфляции за июль 2025 года: цены несколько стабилизировались, но подорожание ощутимо

Индекс инфляции за июль 2025 г. составляет 99,8%. Что это значит для потребителей и какие тенденции роста (снижения) цен наметились в июле — узнай из материала.

Индекс инфляции за июль 2025 года определили на уровне 99,8%, что свидетельствует о некотором снижении цен по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя спад совсем незначительный – на 0,2%.

Если сравнивать с июлем 2024 года, цены все же выросли примерно на 14,1%.

Госстат сообщает, что инфляция на потребительском рынке в июле 2025-го по сравнению с июнем составила 0,8%. Это означает, что среднемесячный рост цен был невелик.

Базовая инфляция — то есть инфляция без учета краткосрочных, например сезонных, колебаний цен — за тот же период выросла на 0,3% в месяц и на 11,7% в год.

Потребители почувствовали на себе рост следующих затрат:

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в июле несколько снизилась – на 1,1%. Это приятная новость, особенно радующая ощутимое удешевление овощей — на 23,9%.

Сахар стал дешевле на 2,8%.

В то же время, некоторые продукты подорожали — фрукты, яйца, макароны, мясо, рыба, молочные продукты, подсолнечное масло и другие. Их цены выросли с 0,3% до 1,7%.

Алкоголь и табак стали дороже на 1,8%, в основном из-за повышения цен на табачные изделия – на 2,6%.

Одежда и обувь, напротив, подешевели на 4,6% — одежда упала в цене на 5,2%, обувь — на 4%.

Транспортные услуги и товары подорожали на 1,6%, преимущественно из-за роста цен на горючее и масла — на 4,1%.

Для рядового потребителя эти цифры говорят, что хотя общий уровень цен несколько стабилизировался и даже снизился по сравнению с июнем, цены на отдельные категории товаров и услуг продолжают колебаться.

Поэтому, планируя свой бюджет, следует отслеживать расходы на интересующие тебя группы товаров.

Источник: News.dtkt.ua.

