Індекс інфляції за липень 2025 року: ціни дещо стабілізувалися, але подорожчання відчутне

Індекс інфляції за липень 2025 року становить 99,8%. Що це означає для споживачів та які тенденції на зростання (зниження) цін намітилися у липні – дізнайся з матеріалу.

Індекс інфляції за липень 2025

Індекс інфляції за липень 2025 року визначили на рівні 99,8%, що свідчить про деяке зниження цін у порівнянні з попереднім місяцем. Хоча падіння зовсім незначне — на 0,2%.

Якщо порівнювати з липнем 2024 року, то ціни все ж зросли приблизно на 14,1%.

Держстат повідомляє, що інфляція на споживчому ринку у липні 2025-го, порівняно з червнем, склала 0,8%. Це означає, що середньомісячне зростання цін було невеликим.

Базова інфляція — тобто інфляція без врахування короткосторокових, приміром, сезонних, коливань цін — за той самий період зросла на 0,3% за місяць і на 11,7% за рік.

Споживачі відчули на собі зростання таких витрат:

Вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв у липні трохи знизилася — на 1,1%. Це приємна новина, особливо радує відчутне здешевлення овочів — аж на 23,9%.

Цукор став дешевшим на 2,8%.

Водночас деякі продукти подорожчали — фрукти, яйця, макарони, м’ясо, риба, молочні продукти, соняшникова олія та інші. Їхні ціни зросли від 0,3% до 1,7%.

Алкоголь і тютюн стали дорожчими на 1,8%, в основному через підвищення цін на тютюнові вироби — на 2,6%.

Одяг і взуття, навпаки, подешевшали на 4,6% — одяг впав у ціні на 5,2%, взуття — на 4%.

Транспортні послуги та товари подорожчали на 1,6%, переважно через зростання цін на пальне та мастила — на 4,1%.

Для пересічного споживача ці цифри говорять, що хоча загальний рівень цін дещо стабілізувався і навіть дещо знизився порівняно із червнем, ціни на окремі категорії товарів і послуг продовжують коливатися.

Тож плануючи свій бюджет, варто відстежувати витрати на групи товарів, що цікавлять.

Джерело: News.dtkt.ua.

Дізнайся також, чому дорожчає курятина і коли ціни на неї почнуть падати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!