Індекс інфляції за серпень: чому ціни в Україні впали на 2%

У серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% порівняно з липнем. Проте у річному вимірі вони залишаються високими — 13,2%, а за січень–серпень показник становив 14,2%. За даними Національного банку, базова інфляція теж зменшилася і склала 11,4% рік до року.

Голова НБУ Андрій Пишний, якого цитує Укрінформ, пояснив, що уповільнення інфляції відбулося завдяки кільком чинникам. Насамперед це новий урожай, який знизив ціни на сирі продукти та стримав подорожчання перероблених харчів.

Індекс інфляції у серпні: причини сповільнення

За словами посадовця, дешевші овочі та фрукти стримали подорожчання і перероблених продуктів харчування. Зниження темпів інфляції спостерігалося також у сфері послуг та серед непродовольчих товарів.

Така динаміка зумовлювалася кількома чинниками. Завдяки надходженню нових урожаїв помітно сповільнилася інфляція сирих продуктів, — розповів посадовець.

Такій динаміці, зазначив посадовець, сприяли не лише попередні рішення Нацбанку, а й зміни на ринку праці.

Зараз різниця між зарплатами, які готові платити роботодавці, та очікуваннями шукачів роботи поступово скорочується, а пропозиція робочої сили зростає.

У НБУ прогнозують, що найближчими місяцями інфляція й надалі буде знижуватися.

Індекс споживчих цін серпень 2025: продукти харчування

На продовольчому ринку у серпні ціни знизилися в середньому на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі — на 12,7% за місяць, хоча у річному вимірі вони все ще на 26,5% дорожчі.

Фрукти стали дешевшими на 10,2% за місяць, проте за рік подорожчали на 32,6%.

Також знизилися ціни на рис (–1,5%) і цукор (–1%).

Водночас інші продукти зросли в ціні. Яйця подорожчали на 2,3% за місяць і майже на 75% за рік. М’ясо і м’ясопродукти піднялися у ціні на 2% за серпень і на 25% у річному вимірі.

Риба додала 1,4% і 14,5% відповідно. Молоко подорожчало на 1% за місяць і на 20% за рік, сири — на 0,6% та 18,2%. Хліб зріс на 0,7% у серпні та 17,7% за рік, масло — на 0,4% і 26,9%, соняшникова олія — на 0,5% і 28,7%.

Індекс інфляції за серпень: непродовольчі товари та послуги

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, у річному вимірі зростання становило 19,2%. Натомість одяг і взуття стали дешевшими на 3,2% (одяг — на 2,7%, взуття — на 3,9%). У річному розрахунку ця група товарів подешевшала на 5,7%.

У сфері житла та комунальних послуг у серпні зафіксоване зростання на 0,2%, тоді як у річному вимірі воно сягнуло 12,6%. Найбільше зросла в ціні електроенергія — на 32,1% за рік.

Індекс інфляції в Україні: медицина, транспорт і зв’язок

Ліки та медичні послуги дорожчають вже кілька місяців поспіль. У серпні найбільше піднялися у ціні фармацевтичні препарати та амбулаторні послуги. Загалом медицина за рік стала дорожчою на понад 13%.

Транспорт у серпні суттєвих змін не показав: паливо трохи подешевшало, але вартість перевезень зросла. Автобусні перевезення подорожчали найбільше, залізничні піднялися незначно.

У сфері зв’язку тарифи зросли на 2,7%, головним чином через мобільний зв’язок, який подорожчав майже на 5%. У річному вимірі зв’язок став дорожчим на 17,3%.

Індекс інфляції за серпень 2025 року: освіта та відпочинок

Вартість навчання знову піднялася, цього разу — ще на кілька відсотків у річному розрахунку. У сфері культури й відпочинку ціни майже не змінилися, однак ресторани та готелі стали дорожчими на 14,6% за рік.

Прогнози НБУ: інфляція й надалі знижуватиметься

У Національному банку прогнозують, що індекс інфляції в Україні й надалі буде знижуватися. На це впливатиме не лише новий урожай, а й стабілізація ринку праці.

Коли різниця між зарплатними очікуваннями і реальними виплатами зменшується, а кількість пропозицій роботи зростає, це створює умови для подальшого послаблення цінового тиску.

Серпень приніс українцям приємну новину — овочі, фрукти, ягоди та зелень відчутно подешевшали. Нарешті знижується й ціна так званого борщового набору, що традиційно формує щоденні витрати більшості сімей. Читай у матеріалі, скільки тепер коштують основні продукти.

