Для тебе Новини

Індекс інфляції за серпень: чому ціни в Україні впали на 2%

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Вересня 2025, 18:24 4 хв.
Індекс інфляції за серпень: чому ціни в Україні впали на 2%
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь