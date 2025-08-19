Ціни впали вдвічі: які овочі різко здешевшали в кінці літа

Довгоочікуваний серпень приніс українцям здешевшання овочів, фруктів, ягід і зелені. Нарешті дешевшає і борщовий набір. Свіжі урожаї заповнюють полички супермаркетів, а фермерам завжди є що нам запропонувати. За результатами липня, найбільше здешевшали саме інгредієнти на борщ: цибуля, морква та буряк. Розповідаємо, як подешевшали овочі.

Цибуля, морква та буряк нарешті подешевшали: ціни на прилавках

Головні продукти борщового набору — буряк, морква та цибуля — врешті почали падати у ціні. Здешевшання розпочалося наприкінці літа і триватиме до осені. Харчі стали масово прибувати на прилавки через хороші урожаї, і це дало свій результат: за липень 2025 ціни на овочі знизилися на 23,9%.

Такими даними ділиться Національний науковий центр Інститут аграрної економіки. Новий урожай традиційно спричинив дефляцію, коментує академік НААН Юрій Лупенко.

Споживчі ціни в липні 2025 року знизилися проти попереднього місяця на 0,2% шляхом зниження цін на харчі (-1,3%), одяг та взуття (-4,6%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та утримання житла (-0,1 %), на зв’язок (-0,1%), та на відпочинок і культуру (-0,1%).

Традиційно здешевлення відбувається у липні, коли на полички потрапляє новий урожай. Торік ситуація була аналогічна, коли за нульової інфляції ціни на овочі знизились на 19,6%.

Буряк подешевшав у понад два рази (-55,3%)! Трохи менше скинула ціну і цибуля (-44,8%) та морква (-37,9 %). Капуста подешевшала на 24,5%.

Серед іншого подешевшав цукор — він втратив 2,8% вартості. Однак таке коливання ціни може бути через зниження попиту.

На скільки подорожчали продукти у 2025 році

За рік продукти подорожчали загалом на 22,5%. Статистика річного здорожчання така:

яйця + 82,4%;

фрукти + 52,1%;

олія + 30,4%;

м’ясо та м’ясопродукти + 24,2%.

Споживчі ціни на електроенергію, гарячу воду та опалення, природний газ залишилися на рівні липня 2024 року, а на одяг і взуття та цукор — навіть зменшилися на 5,4%.

Цьогоріч стрімко дорожчали фрукти. Водночас знизилася динаміка здорожчання овочів, яєць, взуття та одягу, цукру, послуг культури та відпочинку.

Тож найбільш відчутними на ринку інфляції в Україні є саме продукти та врожаї. Вони формують значну частину економіки.

