Цены упали вдвое: какие овощи резко подешевели в конце лета

Долгожданный август принес украинцам удешевление овощей, фруктов, ягод и зелени. Наконец, дешевеет и борщевый набор. Свежие урожаи заполняют полочки супермаркетов, а фермерам всегда есть, что нам предложить. По результатам июля, больше всего подешевели именно ингредиенты на борщ: лук, морковь и свекла. Рассказываем, как подешевели овощи.

Лук, морковь и свекла наконец-то подешевели: цены на прилавках

Главные продукты борщевого набора — свекла, морковь и лук — наконец-то начали падать в цене. Удешевление началось в конце лета и продлится до осени. Продукты стали массово прибывать на прилавки из-за хороших урожаев, и это дало свой результат: за июль 2025 года цены на овощи снизились на 23,9%.

Такими данными делится Институт аграрной экономики. Новый урожай традиционно повлек за собой дефляцию, комментирует академик НААН Юрий Лупенко.

Цены в июле 2025 снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% путем снижения цен на продовольствие (-1,3%), одежду и обувь (-4,6%), предметы домашнего обихода, бытовую технику и содержание жилья (-0,1%), на связь (-0,1%), и на отдых и культуру (-0,1%).

Традиционно удешевление происходит в июле, когда на полочки попадает новый урожай. В прошлом году ситуация была аналогичной, когда при нулевой инфляции цены на овощи снизились на 19,6%.

Свекла подешевела более чем в два раза (-55,3%)! Чуть меньше сбросил цену и лук (-44,8%) и морковь (-37,9%). Капуста подешевела на 24,5%.

Среди прочего подешевел сахар — он потерял 2,8% стоимости. Но такое колебание цены возможно из-за снижения спроса.

На сколько подорожали продукты в 2025 году

За год продукты подорожали на 22,5%. Статистика годового удорожания такова:

яйца + 82,4%;

фрукты + 52,1%;

масло + 30,4%;

мясо и мясопродукты + 24,2%.

Потребительские цены на электроэнергию, горячую воду и отопление, природный газ остались на уровне июля 2024 года, а на одежду и обувь и сахар даже уменьшились на 5,4%.

В этом году стремительно дорожали фрукты. В то же время снизилась динамика удорожания овощей, яиц, обуви и одежды, сахара, услуг культуры и отдыха.

Поэтому наиболее ощутимыми на рынке инфляции в Украине являются именно продукты и урожаи. Они формируют значительную часть экономики.

Если цены на овощи и фрукты начинают радовать, то на молочку только огорчают! Почему дорожают молоко, творог и йогурты?

