Для тебя Экономия

Цены упали вдвое: какие овощи резко подешевели в конце лета

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 августа 2025, 12:00
Цены на овощи упали
Какие овощи резко подешевели Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь