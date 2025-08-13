Грибной бум: за сколько продают лесную вкусняшку этим летом

После дождей традиционно начинается грибной сезон. В разных регионах уже активно собирают, продают и готовят грибы. Однако растет и риск отравлений. Медики напоминают, что употреблять стоит только те, в которых ты точно уверен (-а).

В эфире телемарафона рассказали, где активно собирают грибы и как обезопасить себя от ядовитых представителей.

Грибной сезон в Украине: сколько стоят грибы

В соцсетях настоящий грибной бум: люди показывают любимые рецепты и даже секретные грибные локации. Сейчас в разгаре сезон белых грибов. На столичных рынках цены варьируются в зависимости от размера — от 150 до 300 гривен.

— Мы сами их собрали в Дымере, — рассказывает продавец в Киеве. Уверяет, что инфляция на стоимость не влияет, а цены остались постоянными.

Покупательница Елена говорит, что в прошлом году грибная корзина была дороже. А Ольга тоже считает, что это недорого. Она употребляет в пищу грибы регулярно, готовит из них традиционные блюда.

Лесничий Кировоградской области Владислав Попов утверждает, что грибы собирают даже зимой. Но август-октябрь — лучший период.

— В Кировоградской области, как и по всей Украине, распространены съедобный белый гриб, маслята, подберезовики. Из ядовитых грибов встречаются бледная поганка, мухоморы, ложные лисички.

На тихую охоту лучше идти уже после дождей. Но в Кировоградской области уже несколько месяцев объявлена пожарная опасность. Жаркие весна и лето стали характерными для области.

Обычно грибы можно найти под лесной подстилкой или под деревьями, но из-за жары и отсутствия влаги их в лесу нет.

И даже при таких условиях в области фиксируют случаи отравлений. Женщина-пенсионерка насобирала неизвестные ей грибы у лесопосадки, а на следующий день оказалась в палате интенсивной терапии.

— Также в этом году у нас был один случай подозрения отравления дикорастущими грибами у маленького ребенка. В Светловодской территориальной громаде девочка четырех лет на собственном дворе нашла дикорастущий гриб и положила его в рот, — рассказывает главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.

Специалисты отмечают, что можно употреблять только грибы, в которых уверены на 100%. Симптомы отравления могут быть разными и проявляться как через полчаса, так и на следующий день.

— Это рвота, тошнота, резкая боль в животе, общая слабость, могут быть галлюцинации. При появлении таких симптомов необходимо сразу вызвать скорую, — добавляет заведующая отделом Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Кулиш.

Во Львовской области в прошлом году зафиксировали 10 случаев отравлений грибами. В этом году инцидентов пока не было. Однако на всякий случай следует сохранять бдительность.

Даже съедобные грибы нужно отваривать не менее трех раз в течение 30 минут, каждый раз в новой подсоленной воде. Желательно съесть их в тот же день. Также следует обходить грибы, растущие у дорог и промышленных объектов. Они могут накапливать вредные вещества.

А для поклонников белых грибов мы собрали места, где их лучше искать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!