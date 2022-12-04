Еда и рецепты

Чтоб не прогадать и насладиться вкусом — как выбрать спелый ананас

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 декабря 2022, 17:30
Як вибрати ананас: лайфхаки, як не помилитися
Фото: Pexels

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