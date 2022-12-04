Чтоб не прогадать и насладиться вкусом — как выбрать спелый ананас

Ананас — экзотический фрукт, который мы привыкли употреблять консервированным. Но свежий спелый ананас намного полезнее. Этот фрукт не так просто выбрать. Часто могут попасться высохшие или зеленные плоды.

Сегодня мы расскажем, как выбрать спелый и сочный ананас.

Как выбрать ананас

Осмотри ананас

Прежде всего нужно обратить внимание на внешний вид фрукта. Спелый ананас имеет овальную форму, у него сухая плодоножка и густой побег. Эти листочки сверху ананаса еще называют султан.

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Глазки ананаса должны быть желто-коричневого цвета и иметь слегка подсохшие кончики. Между ними должны быть тёмно-зелёные или коричневатые бороздки.

Если ананас имеет зелёную кожуру, то он — неспелый. А если кожура бурая или бордовая — фрукт испорчен.

Также если на ананасе образовались коричневые пятна и белые бороздки — есть вероятность гнили и плесени.

Постучать и надавить

Спелый ананас имеет твердую и упругую кожуру. Если ты нажал(-а) на ананас и осталась вмятина, значить он начал портиться. А если фрукт наоборот очень твердый — еще не созрел.

Обрати внимание на вес ананаса, он должен быть 1-2 кг. Если тебе кажется, что фрукт легкий, значить он высох изнутри.

Также можно использовать такой же лайфхак, как при выборе арбуза. Постучи по ананасу и послушай звук: глухой — фрукт спелый, звонкий — зеленый.

Обрати внимание на побег (султан)

Если ананас зеленый, то у побега сухие кончики. Ярко-зелёный султан говорит о незрелости плода, а побуревший — признак испорченности.

Если ты можешь немного прокрутить султан, то фрукт зрелый. Только будь аккуратен(-ной), ведь побег спелого ананаса легко отрывается руками.

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Запах

Выбрать спелый ананас поможет его запах. Если ты чувствуешь аромат фрукта на расстоянии вытянутой руки — значит ананас хороший.

Может ли ананас дозреть дома

Существует распространенная мысль, что ананасы могут дозреть дома. Но, в отличие от бананов, ананасы не дозревают после срезания. Если фрукт зеленый, его мякоть обжигает губы и может вызвать расстройство желудка.

Хранить ананас нужно в холодильнике в бумажном пакете, но не больше недели. Чтобы фрукт хранился дольше, его можно заморозить, так он может храниться два-три месяца.

Кроме ананаса, существуют и другие фрукты и овощи, которые сложно выбрать. Ранее мы рассказывали, как выбрать авокадо.

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