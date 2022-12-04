Щоб не помилитися і насолодитися смаком — як вибрати стиглий ананас

Ананас — екзотичний фрукт, який ми звикли вживати консервованим. Але свіжий стиглий ананас набагато корисніший. Цей фрукт не так просто вибрати. Тобі часто можуть трапитися висохлі або зелені плоди.

Сьогодні ми розповімо, як вибрати стиглий та соковитий ананас.

Як вибрати ананас

Огляд ананаса

Насамперед потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд фрукта. Стиглий ананас має овальну форму, у нього суха плодоніжка та густий пагін. Ці листочки зверху ананаса ще називають султаном.

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Очі ананаса повинні бути жовто-коричневого кольору і мати трохи висохлі кінчики. Між ними мають бути темно-зелені або коричневі жолобки.

Якщо ананас має зелену шкірку, він — незрілий. А якщо шкірка бура чи бордова — фрукт зіпсований.

Також якщо на ананасі утворилися коричневі плями та білі жолобки — є ймовірність гнилі та плісняви.

Постукати й натиснути

Стиглий ананас має тверду та пружну шкірку. Якщо ти натиснув(-ла) на ананас і залишилася вм’ятина, значить він почав псуватися. А якщо фрукт, навпаки, дуже твердий — ще не дозрів.

Зверни увагу на вагу ананаса, він повинен бути 1-2 кг. Якщо тобі здається, що фрукт легкий, це означає, що він висох зсередини.

Також можна використовувати такий самий лайфхак, як при виборі кавуна. Постукай по ананасу і послухай звук: глухий — стиглий фрукт, дзвінкий — зелений.

Зверни увагу на пагони (султан)

Якщо ананас зелений, то пагін матиме сухі кінчики. Яскраво-зелений султан говорить про незрілість плоду, а побурілий — ознака псування.

Якщо ти можеш трохи прокрутити султан, то фрукт зрілий. Тільки будь акуратним(-ою), адже пагін стиглого ананаса легко відривається руками.

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Запах

Вибрати стиглий ананас допоможе його запах. Якщо ти відчуваєш аромат фрукта на відстані витягнутої руки, значить ананас хороший.

Чи може ананас дозріти вдома

Існує поширена думка, що ананаси можуть дозріти вдома. Але, на відміну від бананів, ананаси не дозрівають після зрізання. Якщо фрукт зелений, його м’якуш обпікає губи й може спричинити розлад шлунка.

Зберігати ананас потрібно в холодильнику у паперовому пакеті, але не понад тиждень. Щоб фрукт зберігався довше, його можна заморозити, так він може зберігатися два-три місяці.

Крім ананаса, існують й інші фрукти й овочі, які складно вибрати. Раніше ми розповідали, як вибрати авокадо.

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