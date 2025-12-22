Чим начинити тарталетки: 12 смачних і оригінальних начинок з доступних продуктів

Тарталетки — витончена альтернатива бутербродам і чудовий спосіб здивувати друзів своєю кулінарною майстерністю. Ну а часу на них піде – мінімум.

Чим начинити пісочні та вафельні тарталетки, щоб було апетитно та гості попросили рецепт – у нашому матеріалі.

Чим начинити солоні пісочні тарталетки

Серед розмаїття рецептів ми підібрали для тебе нетипові варіанти, в яких українські традиції перегукуються з західноєвропейськими.

Тарталетки з печеною картоплею, бринзою і зеленню

Інгредієнти:

Картопля — 250 г

Бринза — 80 г

Сметана 20% — 40 г

Часник — 1 зубчик (5 г)

Кріп — 10 г

Перець чорний — за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю запекти, очистити та розім’яти. Додати часник, сметану та перець. Бринзу розкришити, кріп дрібно нарізати. Наповнити картопляною масою, зверху посипати бринзою та кропом.

Начинка з оселедця, буряка та гірчичної сметани

Інгредієнти:

Пісочне тісто — 300 г

Філе оселедця — 120 г

Буряк запечений — 150 г

Сметана 20% — 50 г

Зерниста гірчиця — 10 г

Червона цибуля — 20 г

Спосіб приготування:

Буряк натерти на дрібній тертці, цибулю та оселедець нарізати дрібно. Змішати сметану з гірчицею. Викладати шарами: буряк + соус + оселедець + цибуля. Перед подачею охолодити 15–20 хв.

Начинка для тарталеток з курки, сиру сулугуні та зеленого горошку

Інгредієнти:

Куряче філе — 150 г

Сир сулугуні — 70 г

Горошок консервований — 50 г

Вершки 20% — 30 мл

Приготування:

Курку відварити або обсмажити, нарізати кубиками. Горох відцідити від маринаду. Змішати курку, горох та вершки, додати порізаний сулугуні. Теплою начинкою наповнити перед подачею до столу.

Начинка з печінковим паштетом та яблуком

Інгредієнти:

Куряча печінка — 300 г

Цибуля — 100 г

Яблуко кисле — 80 г

Вершкове масло — 60 г

Сіль, перець — за смаком

Приготування:

Печінку обсмажити з цибулею до готовності. Додати нарізане яблуко, прогріти 3–4 хвилини. Перебити з маслом у паштет, остудити. Начинити тарталетки безпосередньо перед подачею.

Чим начинити солоні вафельні тарталетки

Вафельні тарталетки, так само як і пісочні, можна подавати з будь-якою начинкою, холодними та гарячими. Головне правило: начинка не має бути занадто соковитою, щоб готові тарталетки не розм’якли і не потекли.

Тарталетки з печеною морквою, сиром та горіхами

Інгредієнти:

Вафельні тарталетки — 10 шт

Морква печена — 150 г

Вершковий сир — 100 г

Мед — 15 г

Волоські горіхи — 20 г

Сіль, перець — на смак

Спосіб приготування:

Печену моркву перебити на пюре блендером, змішати з вершковим сиром та медом, приправити сіллю та перцем (якщо є бажання). Наповнити тарталетки. Перед подачею посипати подрібненими горіхами.

Начинка з курки, грибів та вершкового соусу

Інгредієнти:

Куряче філе — 150 г

Печериці — 100 г

Вершки 20% — 50 мл

Вершкове масло — 10 г

Сіль, перець — на смак

Приготування:

Курку і гриби нарізати дрібними кубиками, обсмажити з маслом до готовності. Додати вершки, прогріти 2 хвилини. Наповнити начинкою безпосередньо перед подачею до столу, або трохи підігріти перед подачею. .

Начинка з печериць, цибулі та соєвого соусу

Інгредієнти:

Печериці — 150 г

Цибуля — 50 г

Вершки 20% — 40 мл

Соєвий соус — 5 мл

Перець — на смак

Спосіб приготування:

Гриби і цибулю обсмажити, додати соєвий соус і вершки, прогріти 2 хв. Начинити формочки, подавати теплими.

Начинка з лососем, шпинатом та фетою

Інгредієнти:

Пісочне тісто — 300 г

Лосось слабосолений — 120 г

Шпинат свіжий — 80 г

Сир фета — 70 г

Вершки 20% — 40 мл

Часник — 1 зубчик

Перець — на смак

Спосіб приготування:

Шпинат обсмажити з часником 2 хв. Змішати з вершками і фетою. Наповнити формочки шпинатною сумішшю, зверху покласти шматочки лосося. Запікати 12 хвилин при 180°С.

Чим начинити солодкі пісочні та вафельні тарталетки

Рецепт з домашнім сиром, медом та горіхами

Інгредієнти:

Домашній сир — 200 г

Мед — 30 г

Мак — 15 г

Волоські горіхи — 30 г

Спосіб приготування:

Сир перебити блендером до кремової текстури. Мак запарити окропом 10 хв. Горіхи дрібно порізати. Змішати сир, мед, мак і горіхи. Наповнити і одразу ж подавати.

Рецепт з шоколадом, апельсиновою цедрою та горіхами

Інгредієнти:

Темний шоколад — 70 г

Вершки 20% — 40 мл

Апельсинова цедра — 5 г

Горіхи — 15 г

Спосіб приготування:

Шоколад розтопити з вершками. Додати апельсинову цедру. Наповнити формочки шоколадним кремом, посипати горіхами.

Начинка для тарталеток з медового крему та крихт печива

Інгредієнти:

Вафельні тарталетки — 10 шт

Вершковий сир — 100 г

Мед — 15 г

Пісочне печиво або вафельні крихти — 20 г

Спосіб приготування:

Вершковий сир змішати з медом. Начинити тарталетки кремом. Зверху посипати крихтою печива.

Начинка з печеної гарбузової маси та рікоти

Інгредієнти:

Вафельні тарталетки — 10 шт

Гарбуз печений — 150 г

Сир рікота — 80 г

Мед — 10 г

Мускатний горіх — щіпка

Приготування:

Гарбуз потовкти або перебити на пюре блендером, змішати з рікотою та медом, додати мускатний горіх. Начинити тарталетки.

