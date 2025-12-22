Чим начинити тарталетки: 12 смачних і оригінальних начинок з доступних продуктів

Тарталетки — витончена альтернатива бутербродам і чудовий спосіб здивувати друзів своєю кулінарною майстерністю. Ну а часу на них піде – мінімум.
Чим начинити пісочні та вафельні тарталетки, щоб було апетитно та гості попросили рецепт – у нашому матеріалі.
Чим начинити солоні пісочні тарталетки
Серед розмаїття рецептів ми підібрали для тебе нетипові варіанти, в яких українські традиції перегукуються з західноєвропейськими.
Тарталетки з печеною картоплею, бринзою і зеленню
Інгредієнти:
-
Картопля — 250 г
-
Бринза — 80 г
-
Сметана 20% — 40 г
-
Часник — 1 зубчик (5 г)
-
Кріп — 10 г
-
Перець чорний — за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю запекти, очистити та розім’яти.
-
Додати часник, сметану та перець.
-
Бринзу розкришити, кріп дрібно нарізати.
-
Наповнити картопляною масою, зверху посипати бринзою та кропом.
Начинка з оселедця, буряка та гірчичної сметани
Інгредієнти:
-
Пісочне тісто — 300 г
-
Філе оселедця — 120 г
-
Буряк запечений — 150 г
-
Сметана 20% — 50 г
-
Зерниста гірчиця — 10 г
-
Червона цибуля — 20 г
Спосіб приготування:
-
Буряк натерти на дрібній тертці, цибулю та оселедець нарізати дрібно.
-
Змішати сметану з гірчицею.
-
Викладати шарами: буряк + соус + оселедець + цибуля.
-
Перед подачею охолодити 15–20 хв.
Начинка для тарталеток з курки, сиру сулугуні та зеленого горошку
Інгредієнти:
- Куряче філе — 150 г
-
Сир сулугуні — 70 г
-
Горошок консервований — 50 г
-
Вершки 20% — 30 мл
Приготування:
-
Курку відварити або обсмажити, нарізати кубиками.
-
Горох відцідити від маринаду.
-
Змішати курку, горох та вершки, додати порізаний сулугуні.
-
Теплою начинкою наповнити перед подачею до столу.
Начинка з печінковим паштетом та яблуком
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 300 г
-
Цибуля — 100 г
-
Яблуко кисле — 80 г
-
Вершкове масло — 60 г
-
Сіль, перець — за смаком
Приготування:
-
Печінку обсмажити з цибулею до готовності.
-
Додати нарізане яблуко, прогріти 3–4 хвилини.
-
Перебити з маслом у паштет, остудити.
-
Начинити тарталетки безпосередньо перед подачею.
Чим начинити солоні вафельні тарталетки
Вафельні тарталетки, так само як і пісочні, можна подавати з будь-якою начинкою, холодними та гарячими. Головне правило: начинка не має бути занадто соковитою, щоб готові тарталетки не розм’якли і не потекли.
Тарталетки з печеною морквою, сиром та горіхами
Інгредієнти:
-
Вафельні тарталетки — 10 шт
-
Морква печена — 150 г
-
Вершковий сир — 100 г
-
Мед — 15 г
-
Волоські горіхи — 20 г
-
Сіль, перець — на смак
Спосіб приготування:
-
Печену моркву перебити на пюре блендером, змішати з вершковим сиром та медом, приправити сіллю та перцем (якщо є бажання).
-
Наповнити тарталетки.
-
Перед подачею посипати подрібненими горіхами.
Начинка з курки, грибів та вершкового соусу
Інгредієнти:
- Куряче філе — 150 г
-
Печериці — 100 г
-
Вершки 20% — 50 мл
-
Вершкове масло — 10 г
-
Сіль, перець — на смак
Приготування:
-
Курку і гриби нарізати дрібними кубиками, обсмажити з маслом до готовності.
-
Додати вершки, прогріти 2 хвилини.
-
Наповнити начинкою безпосередньо перед подачею до столу, або трохи підігріти перед подачею. .
Начинка з печериць, цибулі та соєвого соусу
Інгредієнти:
-
Печериці — 150 г
-
Цибуля — 50 г
-
Вершки 20% — 40 мл
-
Соєвий соус — 5 мл
-
Перець — на смак
Спосіб приготування:
-
Гриби і цибулю обсмажити, додати соєвий соус і вершки, прогріти 2 хв.
-
Начинити формочки, подавати теплими.
Начинка з лососем, шпинатом та фетою
Інгредієнти:
-
Пісочне тісто — 300 г
-
Лосось слабосолений — 120 г
-
Шпинат свіжий — 80 г
-
Сир фета — 70 г
-
Вершки 20% — 40 мл
-
Часник — 1 зубчик
-
Перець — на смак
Спосіб приготування:
-
Шпинат обсмажити з часником 2 хв.
-
Змішати з вершками і фетою.
-
Наповнити формочки шпинатною сумішшю, зверху покласти шматочки лосося.
-
Запікати 12 хвилин при 180°С.
Чим начинити солодкі пісочні та вафельні тарталетки
Рецепт з домашнім сиром, медом та горіхами
Інгредієнти:
- Домашній сир — 200 г
-
Мед — 30 г
-
Мак — 15 г
-
Волоські горіхи — 30 г
Спосіб приготування:
-
Сир перебити блендером до кремової текстури.
-
Мак запарити окропом 10 хв.
-
Горіхи дрібно порізати.
-
Змішати сир, мед, мак і горіхи.
-
Наповнити і одразу ж подавати.
Рецепт з шоколадом, апельсиновою цедрою та горіхами
Інгредієнти:
- Темний шоколад — 70 г
-
Вершки 20% — 40 мл
-
Апельсинова цедра — 5 г
-
Горіхи — 15 г
Спосіб приготування:
-
Шоколад розтопити з вершками.
-
Додати апельсинову цедру.
-
Наповнити формочки шоколадним кремом, посипати горіхами.
Начинка для тарталеток з медового крему та крихт печива
Інгредієнти:
-
Вафельні тарталетки — 10 шт
-
Вершковий сир — 100 г
-
Мед — 15 г
-
Пісочне печиво або вафельні крихти — 20 г
Спосіб приготування:
-
Вершковий сир змішати з медом.
-
Начинити тарталетки кремом.
-
Зверху посипати крихтою печива.
Начинка з печеної гарбузової маси та рікоти
Інгредієнти:
-
Вафельні тарталетки — 10 шт
-
Гарбуз печений — 150 г
-
Сир рікота — 80 г
-
Мед — 10 г
-
Мускатний горіх — щіпка
Приготування:
-
Гарбуз потовкти або перебити на пюре блендером, змішати з рікотою та медом, додати мускатний горіх.
-
Начинити тарталетки.
