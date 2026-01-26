Сколько ракет ударило по ТЭЦ Киева 13 января: официальное опровержение Воздушных сил ВСУ

Массированная атака в ночь на 13 января стала одним из тяжелейших испытаний для украинской энергосистемы с начала года. Оккупанты выпустили более 300 воздушных целей, пытаясь поразить объекты критической инфраструктуры.

Однако вокруг последствий ударов по Киеву возникла серьезная информационная путаница, которую пришлось разъяснять официальным представителям ВСУ.

Резонансное заявление об уничтожении киевских ТЭЦ: что спровоцировало панику

Поводом для активных обсуждений стал эфир на телеканале Суспільне, где директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о катастрофических последствиях для столицы.

По его словам, 13 января по киевским ТЭЦ было выпущено 16 баллистических ракет, что якобы привело к полной остановке их работы как источников электроэнергии.

Аналитик отметил, что пораженные объекты обеспечивали до 50% потребностей города в электричестве. Эта информация мгновенно разлетелась по сети, вызвав волну беспокойства среди киевлян. Однако цифры, озвученные экспертом, существенно расходятся с данными военных.

Сколько ракет на самом деле долетело до столицы 13 января

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу призвал украинцев не доверять непроверенным цифрам и ориентироваться исключительно на официальные отчеты защитников неба. По его словам, версия о 16 баллистических ракетах по ТЭЦ Киева не соответствует действительности.

Ситуация выглядит следующим образом:

Киев: 13 января в пределах столицы было зафиксировано попадание только 2 баллистических ракет ;

Другие регионы : Остальные удары пришлись по объектам в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях (за пределами самого города).

Вероятно, Александр Харченко допустил ошибку, озвучив общую статистику баллистических ударов по всей стране, но ошибочно приписав их исключительно столичным энергообъектам.

