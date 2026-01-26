Скільки ракет вдарило по ТЕЦ Києва 13 січня: офіційне спростування Повітряних сил ЗСУ

Масована атака у ніч на 13 січня стала одним із найважчих випробувань для української енергосистеми від початку року. Окупанти випустили понад 300 повітряних цілей, намагаючись поцілити в критичну інфраструктуру.

Проте навколо наслідків ударів по Києву виникла серйозна інформаційна плутанина, яку довелося роз’яснювати офіційним представникам ЗСУ.

Резонансна заява про знищення київських ТЕЦ: що спровокувало паніку

Приводом для активних обговорень став ефір на телеканалі Суспільне, де директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив про катастрофічні наслідки для столиці.

За його словами, 13 січня по київських ТЕЦ було випущено 16 балістичних ракет, що нібито призвело до повної зупинки їхньої роботи як джерел електроенергії.

Аналітик зазначив, що уражені об’єкти забезпечували до 50% потреб міста в електриці. Ця інформація миттєво розлетілася мережею, викликавши хвилю занепокоєння серед киян. Проте цифри, озвучені експертом, суттєво розходяться з даними військових.

Офіційні дані ЗСУ: скільки ракет насправді долетіло до столиці 13 січня

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу закликав українців не довіряти неперевіреним цифрам і орієнтуватися виключно на офіційні звіти оборонців неба.

За його словами, версія про 16 балістичних ракет по ТЕЦ Києва не відповідає дійсності.

Ситуація виглядає наступним чином:

Київ: 13 січня в межах столиці було зафіксовано влучання лише 2 балістичних ракет;

Інші регіони: Решта ударів припала на Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Київську області (поза межами самого міста).

Ймовірно, Олександр Харченко припустився помилки, озвучивши загальну статистику балістичних ударів по всій країні, але помилково приписавши їх виключно столичним енергооб’єктам.

