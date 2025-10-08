Некоторые рейсы отменены: в УЗ заявили об изменениях движения поездов после атаки РФ

В ночь на 8 октября Россия атаковала Черниговскую область, в связи с чем Укрзалізниця была вынуждена изменить движение некоторых поездов. Где сегодня рейсы будут ходить с задержкой — рассказываем дальше.
Задержка поездов сегодня, 8 октября: список рейсов
В результате вражеских атак затруднено движение поездов в направлении Нежина. В связи с этим несколько изменят свой маршрут следующие поезда:
- №46 Ужгород — Харьков;
- №113 Харьков — Львов;
- №786 Киев — Терещенская;
- №116 Киев — Сумы;
- №779 Сумы — Киев;
- №787 Терещенская — Киев.
Поезда 143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на 2 часа.
Также 8 октября отменяют некоторые поезда:
- №6901 Носовка — Киев (Северная);
- №6903 Нежин — Киев-Волынский.
- №6907 Нежин — Киев (Северная);
- №6909 Нежин — Киев (Северная);
- №6674 Немешаево — Святошино.
По измененному маршруту будут следовать следующие рейсы:
- №895 Конотоп — Фастов;
- №892/891 Фастов — Славутич.
Мэр Нежина Александр Колода сообщил, что удары россиян были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики.
Агрессор применил 12 Шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка — Нежин, в результате чего повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин — Киев.
— Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию Носовка, — добавил он.
Ранее УЗ ответили в эксклюзивном комментарии Вікнам, почему так трудно приобрести билеты на некоторые направления.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!