Некоторые рейсы отменены: в УЗ заявили об изменениях движения поездов после атаки РФ

В ночь на 8 октября Россия атаковала Черниговскую область, в связи с чем Укрзалізниця была вынуждена изменить движение некоторых поездов. Где сегодня рейсы будут ходить с задержкой — рассказываем дальше.

Задержка поездов сегодня, 8 октября: список рейсов

В результате вражеских атак затруднено движение поездов в направлении Нежина. В связи с этим несколько изменят свой маршрут следующие поезда:

№46 Ужгород — Харьков;

№113 Харьков — Львов;

№786 Киев — Терещенская;

№116 Киев — Сумы;

№779 Сумы — Киев;

№787 Терещенская — Киев.

Поезда 143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на 2 часа.

Также 8 октября отменяют некоторые поезда:

№6901 Носовка — Киев (Северная);

№6903 Нежин — Киев-Волынский.

№6907 Нежин — Киев (Северная);

№6909 Нежин — Киев (Северная);

№6674 Немешаево — Святошино.

По измененному маршруту будут следовать следующие рейсы:

№895 Конотоп — Фастов;

№892/891 Фастов — Славутич.

Мэр Нежина Александр Колода сообщил, что удары россиян были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики.

Агрессор применил 12 Шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка — Нежин, в результате чего повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин — Киев.

— Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию ​​Носовка, — добавил он.

