Деякі рейси скасовано: в УЗ попередили про зміни руху потягів після ударів РФ

В ніч на 8 жовтня Росія атакувала Чернігівщину, у зв’язку з чим Укрзалізниця була вимушена змінити рух деяких потягів. Де сьогодні рейси ходитимуть із затримкою — розповідаємо далі.
Затримка потягів сьогодні, 8 жовтня: перелік рейсів
Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів в напрямку Ніжина. У звʼязку з цим дещо змінять свій маршрут такі поїзди:
- №46 Ужгород — Харків;
- №113 Харків — Львів;
- №786 Київ — Терещенська;
- №116 Київ — Суми;
- №779 Суми — Київ;
- №787 Терещенська — Київ.
Потяги 143/144 Суми — Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються на 2 години.
Також 8 жовтня скасовують деякі потяги:
- №6901 Носівка — Київ (Північна);
- №6903 Ніжин — Київ-Волинський.
- №6907 Ніжин — Київ (Північна);
- №6909 Ніжин — Київ (Північна);
- №6674 Немішаєве — Святошин.
За зміненим маршрутом прямуватимуть такі рейси:
- №895 Конотоп — Фастів;
- №892/891 Фастів — Славутич.
Міський голова Ніжина Олександр Колода повідомив, що удари росіян були спрямовані по об’єктах життєзабезпечення та транспортної логістики.
Агресор застосував 12 Шахедів для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка — Ніжин, внаслідок чого пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин — Київ.
— Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка, — додав він.
