Деякі рейси скасовано: в УЗ попередили про зміни руху потягів після ударів РФ

В ніч на 8 жовтня Росія атакувала Чернігівщину, у зв’язку з чим Укрзалізниця була вимушена змінити рух деяких потягів. Де сьогодні рейси ходитимуть із затримкою — розповідаємо далі.

Затримка потягів сьогодні, 8 жовтня: перелік рейсів

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів в напрямку Ніжина. У звʼязку з цим дещо змінять свій маршрут такі поїзди:

№46 Ужгород — Харків;

№113 Харків — Львів;

№786 Київ — Терещенська;

№116 Київ — Суми;

№779 Суми — Київ;

№787 Терещенська — Київ.

Потяги 143/144 Суми — Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються на 2 години.

Також 8 жовтня скасовують деякі потяги:

№6901 Носівка — Київ (Північна);

№6903 Ніжин — Київ-Волинський.

№6907 Ніжин — Київ (Північна);

№6909 Ніжин — Київ (Північна);

№6674 Немішаєве — Святошин.

За зміненим маршрутом прямуватимуть такі рейси:

№895 Конотоп — Фастів;

№892/891 Фастів — Славутич.

Міський голова Ніжина Олександр Колода повідомив, що удари росіян були спрямовані по об’єктах життєзабезпечення та транспортної логістики.

Агресор застосував 12 Шахедів для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка — Ніжин, внаслідок чого пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин — Київ.

— Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка, — додав він.

