Табачник и Ко. Владимир Зеленский лишил гражданства ряд политиков времен Януковича

В Украине продолжаются процессы, которые ставят целью укрепить страну. Происходят не только внутренние кадровые изменения. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких экс-министров и должностных лиц времен бывшего президента Виктора Януковича. Об этом он сообщил в вечернем обращении 4 февраля.

Президент подчеркнул, что это очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

— Есть обращение от Службы безопасности касательно лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров, — подчеркнул он.

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, кого именно лишили гражданства Украины:

Андрей Клюев — председатель СНБО в 2012-2014 годах;

Дмитрий Табачник — министр образования и науки в 2010-2014 годах;

Александр Клименко — министр доходов и сборов в 2012-2014 годах;

Виталий Захарченко — министр внутренних дел в 2011-2014 годах;

Александр Якименко — глава СБУ в 2013-2014 годах;

и менее публичные люди из их политической орбиты.

— Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов, — отметил Арахамия.

В то же время издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах называет еще несколько человек, которых лишат гражданства:

депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский;

депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев;

оккупант и коллаборант Александр Горбылев;

Богдан Клюев и Виталий Слабый.

Ранее Украина ввела санкции против 119 российских деятелей: телеведущие, музыканты, певцы, актеры.

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