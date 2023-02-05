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Табачник и Ко. Владимир Зеленский лишил гражданства ряд политиков времен Януковича

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 февраля 2023, 11:00
Зеленський позбавив громадянства політиків часів Януковича
Фото: Сайт президента Украины

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