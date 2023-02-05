Табачник і Ко. Володимир Зеленський позбавив громадянства низку політиків часів Януковича

В Україні продовжуються процеси, які мають покращити роботу країни. Відбуваються не лише внутрішні кадрові зміни. Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох ексміністрів та посадовців часів колишнього президента Віктора Януковича. Про це він повідомив у вечірньому зверненні 4 лютого.

Президент наголосив, що це черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора.

— Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів, — підкреслив він.

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Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, кого саме позбавили громадянства України:

Андрій Клюєв — голова РНБО у 2012-2014 роках;

Дмитро Табачник — міністр освіти та науки у 2010-2014 роках;

Олександр Клименко — міністр доходів і зборів у 2012-2014 роках;

Віталій Захарченко — міністр внутрішніх справ у 2011-2014 роках;

Олександр Якименко — голова СБУ у 2013-2014 роках;

і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.

— Наступним кроком буде накладення на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів, — зазначив Арахамія.

Водночас, РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах називає ще кількох осіб, яких позбавлять громадянства:

депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський;

депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев;

окупант та колаборант Олександр Горбильов;

Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

Раніше Україна запровадила санкції проти 119 російських діячів: телеведучі, музиканти, співаки, актори тощо.

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