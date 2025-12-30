Не можем просто отказаться: Зеленский об обсуждении территориальных уступок

В вопросе завершения войны территориальный аспект остается наиболее острым камнем преткновения. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News четко обозначил красные линии: любые прямые отказы от суверенных земель прямо противоречат украинскому законодательству, а значит — не могут быть реализованы по воле лишь одного или нескольких лиц.

Вне закона: почему Украина не может просто отказаться от территорий

Глава государства подчеркнул, что вопрос территориальной целостности — это не предмет для политических маневров президента или парламента. Это фундаментальная юридическая норма, которую невозможно обойти.

У нас есть вопросы по территориям. Это не о референдуме, парламенте или президенте. Мы не можем просто отказаться (от территорий — ред.), это вне нашего законодательства, — заявил Зеленский.

Президент также напомнил о гуманитарном факторе: на территориях, являющихся предметом дискуссий, сейчас находятся около 300 тысяч украинцев, чьи интересы и безопасность должны быть учтены в любом соглашении.

Статус Донбасса: как будет работать свободная экономическая зона в случае согласия сторон

В качестве альтернативы прямым уступкам Киев предлагает сложный механизм компромисса, основанный на взаимном отводе войск и особом статусе отдельных районов. В частности, речь идет о создании «свободной экономической зоны».

Зеленский объяснил логику: если Украина соглашается на создание такой зоны и отводит войска на несколько километров, Россия обязана сделать зеркальный шаг. При этом последнее слово в принятии такого решения должно принадлежать не чиновникам, а народу. Именно референдум, по мнению Президента, может стать легитимным инструментом для принятия или отклонения модели с экономической зоной.

Мирный план на 90%: роль Трампа и США

На сегодня проект большого мирного соглашения из 20 пунктов согласован почти полностью. Однако именно два финальных пункта — касающиеся земель — остаются камнем преткновения. По словам Зеленского, взгляды Киева и Москвы на этот вопрос сейчас диаметрально противоположны.

В то же время Президент отметил усилия Вашингтона. Соединенные Штаты, по его словам, понимают позиции сторон и выступают модератором в поиске компромисса. Зеленский добавил, что успешная реализация этого плана под эгидой Белого дома стала бы значительной победой для Дональда Трампа.

Детали 14-го пункта

Ранее появилась информация, что ключевым в территориальном вопросе является 14-й пункт проекта соглашения между Украиной, США, РФ и Европой. Он может содержать следующую схему:

Российские оккупационные войска полностью покидают Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области;

На части Донбасса вводится статус свободной экономической зоны.

Такая конфигурация позволит восстановить контроль над четырьмя ключевыми регионами, в то время как статус оккупированных территорий на Востоке перейдет в экономико-дипломатическую плоскость, решение по которой будет приниматься на общенациональном уровне.

