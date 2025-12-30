Не можемо просто відмовитися: Зеленський про обговорення територіальних поступок

У питанні завершення війни територіальний аспект залишається найбільш гострим каменем спотикання. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News чітко окреслив червоні лінії: будь-які прямі відмови від суверенних земель прямо суперечать українському законодавству, а отже — не можуть бути реалізовані волею лише однієї чи кількох осіб.

Поза законом: чому Україна не може просто відмовитися від територій

Глава держави наголосив, що питання територіальної цілісності — це не предмет для політичних маневрів президента чи парламенту. Це фундаментальна юридична норма, яку неможливо обійти.

Ми маємо питання щодо територій. Це не про референдум, парламент чи президента. Ми не можемо просто відмовитися (від територій — ред.), це поза нашим законодавством, — заявив Зеленський.

Президент також нагадав про гуманітарний фактор: на територіях, що є предметом дискусій, наразі перебувають близько 300 тисяч українців, чиї інтереси та безпека мають бути враховані в будь-якій угоді.

Статус Донбасу: як працюватиме вільна економічна зона у разі згоди сторін

Як альтернативу безпосереднім поступкам Київ пропонує складний механізм компромісу, який базується на взаємному відступі військ та особливому статусі окремих районів. Зокрема, йдеться про створення «вільної економічної зони».

Зеленський пояснив логіку: якщо Україна погоджується на створення такої зони та відводить війська на кілька кілометрів, Росія зобов’язана зробити дзеркальний крок. При цьому останнє слово в ухваленні такого рішення має належати не чиновникам, а народу. Саме референдум, на думку Президента, може стати легітимним інструментом для затвердження або відхилення моделі з економічною зоною.

Мирний план на 90%: роль Трампа та США

На сьогодні проєкт великої мирної угоди з 20 пунктів узгоджений майже повністю. Проте саме два фінальні пункти — ті, що стосуються земель — залишаються каменем спотикання. За словами Зеленського, погляди Києва та Москви на це питання наразі діаметрально протилежні.

Водночас Президент відзначив зусилля Вашингтона. Сполучені Штати, за його словами, розуміють позиції сторін і виступають модератором у пошуку компромісу. Зеленський додав, що успішна реалізація цього плану під егідою Білого дому стала б значною перемогою для Дональда Трампа.

Деталі 14-го пункту

Раніше з’явилася інформація, що ключовим у територіальному питанні є 14-й пункт проєкту угоди між Україною, США, РФ та Європою. Він може містити таку схему:

Російські окупаційні війська повністю залишають Дніпропетровську, Миколаївську, Сумську та Харківську області;

На частині Донбасу запроваджується статус вільної економічної зони.

Така конфігурація дозволить відновити контроль над чотирма ключовими регіонами, водночас статус окупованих територій на Сході перейде в економічно-дипломатичну площину, рішення щодо якої ухвалюватиметься на загальнонаціональному рівні.

Раніше ми писали, що дедлайну підписання мирної угоди немає — читай у матеріалі, що саме мав на увазі Дональд Трамп.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!