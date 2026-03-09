Украина официально стала участником усилий по противодействию иранской агрессии на Ближнем Востоке. В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский подтвердил, что по запросу Соединенных Штатов Киев отправил команду специалистов по беспилотникам и партию дронов-перехватчиков для защиты американских военных баз в Иордании.

Зеленский подтвердил отправку экспертов БпЛА в Иорданию

По словам Зеленского, запрос от Белого дома поступил в прошлый четверг, и уже в пятницу украинская группа отправилась к месту назначения. Это решение является частью стратегии Киева по превращению Украины в глобальный хаб оборонных технологий и экспертизы.

Сегодня украинские силы ПВО демонстрируют впечатляющие результаты, уничтожая около 87% вражеских дронов, несмотря на то что в феврале Россия выпустила по украинским городам рекордное количество — более 5000 БпЛА и фальш-целей.

Главная ценность украинской помощи состоит в дешевых и эффективных методах перехвата. В то время как США и их союзники на Ближнем Востоке тратят дорогие ракеты Patriot для сбивания дронов, цена которых не превышает $50 000, Украина предлагает собственные разработки — дроны-перехватчики и мобильные огневые группы с крупнокалиберными пулеметами и системами РЭБ.

На фоне сложной коммуникации с администрацией президента Трампа, продолжающего называть Зеленского препятствием для мира, Киев пытается продемонстрировать свою незаменимость как союзника.

Кроме защиты баз США, Украина ведет переговоры с лидерами Бахрейна, ОАЭ, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии по обмену своей экспертизы на дипломатическую поддержку и поставки оружия. Ключевые аспекты переговоров:

Украина предлагает свои дроны-перехватчики в обмен на более мощные системы, необходимые для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

Зеленский призвал ближневосточные страны, имеющие «крепкие связи с Кремлем», использовать свое влияние для принуждения России к приостановке боевых действий в Украине.

Нехватка ресурсов: Статистика впечатляет — только за первую неделю великой войны в Иране страны Ближнего Востока потратили более 800 ракет Patriot, тогда как Украина за все четыре года войны получила всего около 600 таких ракет.

Президент Зеленский также отметил, что украинская разведка фиксирует использование российских компонентов в новых волнах иранских дронов, которые сейчас атакуют Ближний Восток. РФ также дает Тегерану спутниковые снимки с расположением американских кораблей и военных.

Для Киева помощь в Иордании — это не только акт солидарности, но и попытка предотвратить отток дефицитного оружия от собственных границ из-за расширения конфликта в Иране. Украина становится щитом, обучающим мир защищаться при новой эре войны.

