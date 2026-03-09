Для тебя Новости

Украинский щит в Иордании: Зеленский подтвердил отправку специалистов из БПЛА для защиты баз США

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 марта 2026, 09:47 3 мин.
украина отправила специалистов по бпла
Фото Getty Images

