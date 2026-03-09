Український щит в Йорданії: Зеленський підтвердив відправку фахівців з БпЛА для захисту баз США

Україна офіційно стала учасником зусиль із протидії іранській агресії на Близькому Сході. В інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський підтвердив, що за запитом Сполучених Штатів Київ відправив команду фахівців із безпілотників та партію дронів-перехоплювачів для захисту американських військових баз у Йорданії.

Зеленський підтвердив відправку експертів БпЛА до Йорданії

За словами Зеленського, запит від Білого дому надійшов минулого четверга, і вже в п’ятницю українська група вирушила до місця призначення. Це рішення є частиною стратегії Києва щодо перетворення України на глобальний хаб оборонних технологій та експертизи.

На сьогодні українські сили ППО демонструють вражаючі результати, знищуючи близько 87% ворожих дронів, попри те що в лютому Росія випустила по українських містах рекордну кількість — понад 5000 БпЛА та фальш-цілей.

Головна цінність української допомоги полягає в дешевих та ефективних методах перехоплення. Поки США та їхні союзники на Близькому Сході витрачають дорогі ракети Patriot для збиття дронів, ціна яких не перевищує $50 000, Україна пропонує власні розробки — дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи з великокаліберними кулеметами та системами РЕБ.

На фоні складної комунікації з адміністрацією президента Трампа, який продовжує називати Зеленського перешкодою для миру, Київ намагається продемонструвати свою незамінність як союзника.

Окрім захисту баз США, Україна веде переговори з лідерами Бахрейну, ОАЕ, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії щодо обміну своєї експертизи на дипломатичну підтримку та постачання зброї. Ключові аспекти переговорів:

Україна пропонує свої дрони-перехоплювачі в обмін на потужніші системи, необхідні для боротьби з російськими балістичними ракетами.

Зеленський закликав близькосхідні країни, які мають «міцні зв’язки з Кремлем», використати свій вплив для примусу Росії до призупинення бойових дій в Україні.

Брак ресурсів: Статистика вражає — лише за перший тиждень великої війни в Ірані країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, водночас Україна за всі чотири роки війни отримала лише близько 600 таких ракет.

Президент Зеленський також зазначив, що українська розвідка фіксує використання російських компонентів у нових хвилях іранських дронів, які зараз атакують Близький Схід. РФ також надає Тегерану супутникові знімки з розташуванням американських кораблів та військових.

Для Києва допомога в Йорданії — це не лише акт солідарності, а й спроба запобігти відтоку дефіцитної зброї від власних кордонів через розширення конфлікту в Ірані. Україна стає щитом, який навчає світ захищатися за нової ери війни.

