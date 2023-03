Землетрясение в Эквадоре, есть погибшие — что известно о мощных толчках, которые могли почувствовать около 13 млн человек

Стихийные бедствия продолжают наносить ущерб странам мира. 18 марта произошло землетрясение в Эквадоре магнитудой 6,9. Толчки произошли на глубине 10 км, об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

После землетрясения произошло два афтершока с меньшей магнитудой 4,8. Это землетрясение могли ощутить около 13 млн человек. Подземные толчки также могли ощутить жители соседнего Перу.

Эпицентр землетрясения находился в 80 км к югу от города Гуаякиль, расположенного в прибрежном регионе Гуаяс, сообщает Reuters.

Коммуникационное агентство президента США сообщило, что во время землетрясения в Эквадоре ранены 380 человек, преимущественно в провинции Эль-Оро. BBC сообщает о 15 погибших, больше всего (12) в южной провинции Эль-Оро.

Ecuador ???????? Moment when the strong 6.9 earthquake surprises in a supermarket in Guayaquil .



