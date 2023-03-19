Землетрясение в Эквадоре, есть погибшие — что известно о мощных толчках, которые могли почувствовать около 13 млн человек

Стихийные бедствия продолжают наносить ущерб странам мира. 18 марта произошло землетрясение в Эквадоре магнитудой 6,9. Толчки произошли на глубине 10 км, об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

После землетрясения произошло два афтершока с меньшей магнитудой 4,8. Это землетрясение могли ощутить около 13 млн человек. Подземные толчки также могли ощутить жители соседнего Перу.

Эпицентр землетрясения находился в 80 км к югу от города Гуаякиль, расположенного в прибрежном регионе Гуаяс, сообщает Reuters.

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Землетрясение в Эквадоре: что известно

Коммуникационное агентство президента США сообщило, что во время землетрясения в Эквадоре ранены 380 человек, преимущественно в провинции Эль-Оро. BBC сообщает о 15 погибших, больше всего (12) в южной провинции Эль-Оро.

Ecuador ???????? Moment when the strong 6.9 earthquake surprises in a supermarket in Guayaquil .



Follow Disaster News pic.twitter.com/rPnYk6RMKA — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) March 18, 2023

Известно, что один человек погиб в городе Куэнка после того, как на его автомобиль обрушилась стена. Другие три человека погибли, когда на острове Джамбели (провинция Эль-Оро) упала башня камер безопасности.

В результате землетрясения разрушены по меньшей мере 44 дома, еще 90 были повреждены. Также около 50 учебных зданий и более 30 медицинских центров пострадали в результате стихийного бедствия, а большое количество дорог заблокировано сдвигами. Аэропорт Санта-Роза получил незначительные повреждения, но продолжал работать.

Equador: Cidade de Machala, em El Oro. Isso não é bom…

???????????? pic.twitter.com/1mzHMUWnkh — Verdades e Nada Mais ???? (@VerdadeseNadaMa) March 18, 2023

— Мы остаемся на территории, проверяя ущерб, нанесенный землетрясением сегодня утром. Я хочу подтвердить, что я с вами, и выразить свою солидарность и сострадание жертвам, — написал в Twitter президент Эквадора Гильермо Лассо.

Власти Перу подтвердили, что землетрясение ощущалось в северном регионе страны, но не сообщали о повреждении зданий или ранении людей.

Землетрясение в Эквадоре — видео

Ранее мы рассказывали о землетрясении и причинах его возникновения, а также, что нужно делать во время этого стихийного бедствия.

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