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Землетрясение в Эквадоре, есть погибшие — что известно о мощных толчках, которые могли почувствовать около 13 млн человек

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 марта 2023, 14:30
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Фото: Getty Images

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