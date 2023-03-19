Землетрус в Еквадорі, є загиблі — що відомо про потужні поштовхи, які могли відчути близько 13 млн людей

Стихійні лиха продовжують чинити шкоду країнам світу. 18 березня стався землетрус в Еквадорі магнітудою 6,9. Поштовхи відбулися на глибині 10 км, про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Після землетрусу сталися два афтершоки з меншою магнітудою 4,8. Цей землетрус могли відчути близько 13 млн людей. Підземні поштовхи також відчули жителі сусіднього Перу.

Епіцентр землетрусу був за 80 км на південь від міста Гуаякіль, що у прибережному регіоні Гуаяс, повідомляє Reuters.

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Комунікаційне агентство президента США повідомило, що під час землетрусу в Еквадорі поранено 380 людей, переважно в провінції Ель-Оро. BBC повідомляє про 15 загиблих, найбільше (12) у південній провінції Ель-Оро.

Ecuador ???????? Moment when the strong 6.9 earthquake surprises in a supermarket in Guayaquil .



Follow Disaster News pic.twitter.com/rPnYk6RMKA — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) March 18, 2023

Відомо, що одна людина загинула в місті Куенка після того, як на її автомобіль обвалилася стіна. Інші три людини загинули, коли на острові Джамбелі (провінція Ель-Оро) впала вежа камер безпеки.

Унаслідок землетрусу зруйновано щонайменше 44 будинки, ще 90 були пошкоджені. Також близько 50 навчальних будівель і понад 30 медичних центрів постраждали унаслідок стихійного лиха, а велику кількість доріг заблокувало зсувами. Аеропорт Санта-Роза зазнав незначних пошкоджень, але продовжував працювати.

Equador: Cidade de Machala, em El Oro. Isso não é bom…

???????????? pic.twitter.com/1mzHMUWnkh — Verdades e Nada Mais ???? (@VerdadeseNadaMa) March 18, 2023

— Ми залишаємося на території, перевіряючи збитки, завдані землетрусом сьогодні вранці. Я хочу підтвердити, що я з вами, і висловити свою солідарність та співчуття жертвам, — написав у Twitter президент Еквадору Гільєрмо Лассо.

Влада Перу підтвердила, що землетрус відчувався в північному регіоні країни, але не повідомляла про пошкодження будівель чи поранення людей.

Землетрус в Еквадорі — відео

Раніше ми розповідали про землетрус та причини його виникнення, а також, що треба робити під час цього стихійного лиха.

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