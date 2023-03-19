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Землетрус в Еквадорі, є загиблі — що відомо про потужні поштовхи, які могли відчути близько 13 млн людей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Березня 2023, 14:30
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Фото: Getty Images

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