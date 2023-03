Землетрус в Еквадорі, є загиблі — що відомо про потужні поштовхи, які могли відчути близько 13 млн людей

Стихійні лиха продовжують чинити шкоду країнам світу. 18 березня стався землетрус в Еквадорі магнітудою 6,9. Поштовхи відбулися на глибині 10 км, про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Після землетрусу сталися два афтершоки з меншою магнітудою 4,8. Цей землетрус могли відчути близько 13 млн людей. Підземні поштовхи також відчули жителі сусіднього Перу.

Епіцентр землетрусу був за 80 км на південь від міста Гуаякіль, що у прибережному регіоні Гуаяс, повідомляє Reuters.

Комунікаційне агентство президента США повідомило, що під час землетрусу в Еквадорі поранено 380 людей, переважно в провінції Ель-Оро. BBC повідомляє про 15 загиблих, найбільше (12) у південній провінції Ель-Оро.

Ecuador ???????? Moment when the strong 6.9 earthquake surprises in a supermarket in Guayaquil .



Follow Disaster News pic.twitter.com/rPnYk6RMKA