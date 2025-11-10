В воскресенье, 9 ноября, в Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя женщина с Волыни. Врачи предварительно диагностировали у нее бешенство — смертельно опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему.

К сожалению, после появления симптомов шансов на выздоровление практически нет, однако заражению можно предотвратить, если своевременно провести антирабическое лечение. Об этом пишет ZAXID.NET.

Как женщина заразилась бешенством

Сначала женщину госпитализировали на Волыни с диагнозом энцефалит. Ее состояние быстро ухудшалось, поэтому пациентку перевели во Львовскую областную инфекционную больницу, где ее сразу поместили в реанимацию.

Там у женщины проявились характерные для бешенства симптомы: судороги, слюнотечение, а затем паралитическая стадия, после чего она умерла.

Во Львовской области последний летальный случай от бешенства был зафиксирован в ноябре 2018 года: тогда умерла 68-летняя женщина из Городоччины после укуса щенка.

Почему бешенство опасно

Бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус или ослюнение кожи и слизистых оболочек больными животными.

Вирус не поддается лечению, поэтому после появления симптомов шансы на выживание практически отсутствуют.

Как защититься и что делать после укуса

Избегай контакта с бездомными и дикими животными. Объясняй детям, почему нельзя гладить или играть с незнакомыми животными;

Своевременно вакцинируй домашних питомцев от бешенства;

Если тебя укусило неизвестное или дикое животное — промойт место укуса теплой водой с мылом, обработайте спиртом или йодом и как можно скорее обратись к врачу для антирабического лечения;

Укус домашнего животного, которое тебя знакомо, требует наблюдения за животным у ветеринара.

По словам Ирины Кулиш, заведующей отделом готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний, ни один человек, который вовремя получил антирабическое лечение во Львовской области, не заболел бешенством.

Она подчеркнула, что во время лечения важно строго соблюдать режим: избегать переохлаждения, переутомления и алкоголя.

Иногда мы страдаем еще и от пищевого отравления. Надеемся, что это тебе не пригодится, однако полезно знать, как лечить кишечную инфекцию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!