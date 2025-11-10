Для тебе Новини

На Львівщині жінка померла після укусу кота: тварина хворіла на сказ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Листопада 2025, 16:05 2 хв.
Жінка померла від сказу після укусу кота

