У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині. Лікарі попередньо діагностували у неї сказ — смертельно небезпечну хворобу, яка вражає центральну нервову систему.

На жаль, після появи симптомів шансів на одужання майже немає, проте зараженню можна запобігти, якщо вчасно провести антирабічне лікування. Про це пише ZAXID.NET.

Як жінка заразилася сказом

Спершу жінку госпіталізували на Волині з діагнозом енцефаліт. Її стан швидко погіршувався, тому пацієнтку перевели до Львівської обласної інфекційної лікарні, де її одразу помістили у реанімацію. Там у жінки проявилися характерні для сказу симптоми: судоми, слинотеча, а потім паралітична стадія, після чого вона померла.

Рідні розповіли, що 8 серпня жінка підібрала на вулиці маленького кота, який її вкусив. На перший погляд укус не здавався небезпечним, і ні сама жінка, ні лікарі не звернули на нього увагу.

На Львівщині останній летальний випадок від сказу трапився у листопаді 2018 року: тоді померла 68-річна жінка з Городоччини після укусу цуценя.

Чому сказ небезпечний

Сказ — це гостре інфекційне захворювання, що передається через укус або ослинення шкіри та слизових від хворих тварин.

Вірус не піддається лікуванню, тому після появи симптомів шанси вижити практично відсутні.

Як захиститися і що робити після укусу

Уникай контакту з безпритульними та дикими тваринами. Пояснюй дітям, чому не можна гладити або гратися з незнайомими тваринами;

Вчасно вакцинуй своїх домашніх улюбленців від сказу;

Якщо тебе вкусила невідома чи дика тварина — промий місце укусу теплою водою з милом, обробіть спиртом або йодом і якомога швидше зверніться до лікаря для антирабічного лікування;

Укус від домашньої тварини, яку ти знаєш, потребує спостереження за твариною у ветеринара.

За словами Ірини Куліш, завідувачки відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, жодна людина, яка вчасно отримала антирабічне лікування на Львівщині, не захворіла на сказ.

Вона наголосила, що під час лікування важливо суворо дотримуватися режиму: уникати переохолодження, перевтоми та алкоголю.

