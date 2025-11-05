Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка: что о нем известно

На выборах США в этом году в крупнейшем городе страны победу одержал демократ Зохран Мамдани. 34-летний политик стал новым мэром Нью-Йорка, опередив бывшего губернатора Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу.

По предварительным данным избирательной комиссии, Мамдани набрал чуть более 50% голосов. Куомо получил 41,6% и уже признал поражение, а Слива — около 7%. Явка была рекордной — более двух миллионов избирателей. Об этом пишет Bloomberg.

Зохран Мамдани — первый мусульманин во главе Нью-Йорка

Зохран Мамдани родился в Уганде в семье выходцев из Индии. Гражданство США он получил в 2018 году. Мамдани стал первым мусульманином в истории, возглавившим город.

Его кампания была сосредоточена на социальной справедливости: повышение налогов для состоятельных граждан, увеличение минимальной зарплаты до 30 долларов в час, бесплатный общественный транспорт и доступный уход за детьми.

Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка и обещает город для всех

Зохран Мамдани заявил, что его победа — это голос простых людей:

Я молод, я мусульманин, я демократический социалист и не собираюсь извиняться за это. Сегодня победили рабочие, которые стремятся к достойной жизни.

В своем обращении Мамдани также ответил на угрозы Дональда Трампа сократить финансирование города:

— Нью-Йорк останется городом иммигрантов — построенным иммигрантами, управляемым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом, — сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.

