Зохран Мамдані обраний мером Нью-Йорка: що про нього відомо

На цьогорічних виборах США у найбільшому місті країни перемогу здобув демократ Зохран Мамдані. 34-річний політик став новим мером Нью-Йорка, випередивши колишнього губернатора Ендрю Куомо та республіканця Кертіса Сліву.

За попередніми даними виборчої комісії, Мамдані набрав трохи більше 50% голосів. Куомо отримав 41,6% і вже визнав поразку, а Сліва — близько 7%. Явка була рекордною — понад два мільйони виборців. Про це пише Bloomberg.

Мамдани Зохран — перший мусульманин на чолі Нью-Йорка

Мамдани Зохран народився в Уганді в родині вихідців з Індії. Громадянство США він отримав у 2018 році. Зохран Мамдані став першим мусульманином в історії, який очолив місто.

У своїй кампанії Мамдани був обраним з програмою, що зосереджена на соціальній рівності: підвищення податків для заможних, збільшення мінімальної зарплати до 30 доларів за годину, безкоштовний громадський транспорт і доступний догляд за дітьми.

Зохран Мамдані обраний мером Нью-Йорка та обіцяє місто для всіх

Зохран Мамдані заявив, що його перемога — це голос простих людей:

Я молодий, я мусульманин, я демократичний соціаліст — і не вибачатимусь за це. Сьогодні перемогли робітники, які прагнуть гідного життя.

У своєму зверненні Мамдани Зохран також відповів на погрози Дональда Трампа скоротити фінансування міста:

— Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів — побудованим, керованим і тепер очолюваним іммігрантом, — сказав Мамдани, виступаючи перед прихильниками.

