Вибори у Молдові 2025: чого чекати і чи вплинуть вони на безпеку України

Вибори у Молдові перетворюються на своєрідний референдум щодо майбутнього країни. Які сили переможуть? Партії, які відстоюють євроінтеграцію країни, чи політичні сили, що належать до проросійського блоку?

Коли Молдова вирішуватиме свою долю і як це може вплинути на Україну — у матеріалі.

Парламентські вибори в Молдові: коли пройдуть і що на кону

Вже цієї неділі, 28 вересня 2025 року мешканці сусідньої Молдови зроблять свій вибір на користь однієї з політичних сил.

Попри те, що партій, які включилися у передвиборчі перегони, багато, боротьба розгортатиметься, по суті, між проєвропейськими та проросійські орієнтованими політиками.

Нині ситуація виглядає так: з одного боку за електорат змагається Партія дії та солідарності (PAS) на чолі з Маєю Санду, яка веде країну шляхом європейської інтеграції, реформ і боротьби з корупцією.

З іншого боку — великий проросійський Патріотичний Електоральний Блок (BEP, Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли соціалісти (PSRM) під керівництвом Ігоря Додона, комуністи (PCRM, Володимир Воронін), а також Серце Молдови (Іріна Влах) і Майбутнє Молдови (Василе Тарлев).

Вони виступають за відновлення тісних зв’язків з Москвою та критикують нинішній європейський курс Молдови.

Є й сили, які на словах визнають європейський курс, але зберігають міцні особисті та політичні контакти з проросійським табором, тож їхня позиція лишається двозначною. Це так званий Альтернативний блок (Alternative Political Bloc).

Як вибори в Молдові здатні вплинути на Україну

Якщо переможе нинішня влада, Молдова продовжить рух до ЄС і отримає доступ до фінансової та інституційної підтримки Заходу.

Якщо ж більшість на виборах здобудуть проросійські партії, курс країни різко зміниться: інтеграція з Європою зупиниться, повернеться енергетична й економічна залежність від Росії, а Придністров’я і Гагаузія отримають більше простору для політичного шантажу.

Для України це означатиме появу ще однієї потенційно ворожої території на південному заході. Молдова разом із Придністров’ям може стати територією, з якої Росія зможе чинити більший тиск або влаштовувати провокації.

Збільшаться ризики інформаційних, енергетичних та будь-яких інших атак. А також посилення російського впливу в усьому регіоні. Утримувати стабільний тил Україні буде важче.

Іншими словами:

Вибори в Молдові здатні змінити баланс безпеки на кордоні з Україною так само відчутно, як і будь-яка військова подія.

Загалом, перемога проросійських сил у Молдові може посилити спроби Росії впливати й на інші сусідні країни, послабити сили демократії у Східній Європі та зменшити довіру до Заходу та ЄС.

Джерело: Суспільне медіа.

