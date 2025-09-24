Для тебе Новини

Вибори у Молдові 2025: чого чекати і чи вплинуть вони на безпеку України

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Вересня 2025, 13:30 3 хв.
вибори в молдові
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь