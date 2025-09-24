Выборы в Молдове 2025: чего ждать и повлияют ли они на безопасность Украины

Выборы в Молдове превращаются в своеобразный референдум относительно будущего страны. Какие силы победят? Партии, которые стоят за евроинтеграцию страны, или политические силы, относящиеся к пророссийскому блоку?

Когда Молдова будет решать свою судьбу и как это может повлиять на Украину — в материале.

Парламентские выборы в Молдове: когда пройдут и что на кону

Уже в это воскресенье, 28 сентября 2025 года, жители соседней Молдовы сделают свой выбор в пользу одной из политических сил.

Несмотря на то, что партий, которые включились в предвыборную гонку, много, борьба будет разворачиваться, по сути, между проевропейскими и пророссийски ориентированными политиками.

Сейчас ситуация выглядит так: с одной стороны за электорат борется Партия действия и солидарности (PAS) во главе с Маей Санду, которая ведет страну путем европейской интеграции, реформ и борьбы с коррупцией.

С другой стороны — крупный пророссийский Патриотический Избирательный Блок (BEP, Blocul Electoral Patriotic), в который вошли социалисты (PSRM) под руководством Игоря Додона, коммунисты (PCRM, Владимир Воронин), а также Сердце Молдовы (Ирина Влах) и Будущее Молдовы (Василе Тарлев).

Они выступают за восстановление тесных связей с Москвой и критикуют нынешний европейский курс Молдовы.

Есть и силы, которые на словах признают европейский курс, но сохраняют крепкие личные и политические контакты с пророссийским лагерем, поэтому их позиция остается двусмысленной. Это так называемый Альтернативный блок (Alternative Political Bloc).

Как выборы в Молдове способны повлиять на Украину

Если победит нынешняя власть, Молдова продолжит движение к ЕС и получит доступ к финансовой и институциональной поддержке Запада.

Если же большинство на выборах получат пророссийские партии, курс страны резко изменится: интеграция с Европой остановится, вернется энергетическая и экономическая зависимость от России, а Приднестровье и Гагаузия получат больше пространства для политического шантажа.

Для Украины это будет означать появление еще одной потенциально враждебной территории на юго-западе. Молдова вместе с Приднестровьем может стать территорией, с которой Россия сможет оказывать большее давление или устраивать провокации.

Увеличатся риски информационных, энергетических и любых других атак. А также усилится российское влияние во всем регионе. Удерживать стабильный тыл Украине будет труднее.

Иными словами:

Выборы в Молдове способны изменить баланс безопасности на границе с Украиной так же ощутимо, как и любое военное событие.

В целом, победа пророссийских сил в Молдове может усилить попытки России влиять и на другие соседние страны. Ослабить силы демократии в Восточной Европе и уменьшить доверие к Западу и ЕС.

Источник: Суспільне медіа.

Читайте также, куда пойти в Кишиневе: маршрут для тех, кто впервые приехал в столицу Молдовы — исторические места и просто уютные уголки для отдыха.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!