Звездопад Персеиды в ночь на 12-13 августа 2025 года: где и как увидеть в Украине

В ночь с 12 на 13 августа 2025 года небо над Украиной станет сценой для одного из самых красивых астрономических спектаклей года — пика метеорного потока Персеиды.

Чего ждать от космического светового шоу, и как лучше наблюдать звездопад Персеиды — читай в материале.

Звездопад Персеиды 12-13 августа

Ночь с 12 на 13 августа 2025 года — это то время, когда невидимый след кометы 109P/Свифта-Таттла превратится в зрелищный звездопад.

Небольшие, часто меньше песчинки частички, с бешеной скоростью — до 59 км/с — будут врезаться в атмосферу Земли.

Из-за бешеного трения с воздухом эти крохотные частицы мгновенно сгорят, превращаясь в яркие вспышки, которые мы увидим как “падающие звезды”.

Во время звездопада Персеид 12-13 августа можно наблюдать даже настоящие “огненные шары”, которые своим блеском могут затмить сияние Венеры.

К сожалению, нынешнее ночное шоу будет иметь своего конкурента — взойдет яркая, на 80% освещенная Луна, которая будет светить до рассвета.

Ее сияние, скорее всего, скроет более слабые метеоры, но самые сильные вспышки все равно пробьют лунный световой фон.

Плотность метеорного потока Персеид составляет более ста вспышек в час.

Недаром он считается одним из самых зрелищных шоу для наблюдения и фотографирования.

Звездопад 12 августа: как наблюдать

Лучше всего охотиться на звездопад Персеиды поближе к рассвету 13 августа, когда созвездие Персея поднимется высоко в небе.

Найти его помогут бесплатные астрономические приложения смартфона, которые в режиме реального времени покажут нужные звезды прямо на экране.

В Украине наилучшие условия для наблюдения Персеид будут там, где меньше всего света. Идеально отправиться подальше за город — на опушку леса, на поле или на берег реки или озера.

Выбери место с открытым горизонтом, выключи фонари, дай глазам 15-20 минут привыкнуть к темноте и увидишь, как небо оживет от световых штрихов звездопада.

Источник: Space.

