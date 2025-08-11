Для тебе Новини

Зорепад Персеїди у ніч на 12-13 серпня 2025: де і як побачити в Україні

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Серпня 2025, 14:07
зорепад персеїди серпень 2025
Зорепад Персеїди Фото Pexels

