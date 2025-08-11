Зорепад Персеїди у ніч на 12-13 серпня 2025: де і як побачити в Україні

У ніч із 12 на 13 серпня 2025 року небо над Україною стане сценою одного з найкрасивіших астрономічних спектаклів року — піку метеорного потоку Персеїди.

Чого очікувати від космічного світлового шоу, і як краще спостерігати зорепад Персеїди — читай у матеріалі.

Зорепад Персеїди 12-13 серпня

Ніч з 12 на 13 серпня 2025 року — це той самий час, коли невидимий слід комети 109P/Свіфта-Таттла перетвориться на видовищний зорепад.

Невеличкі, часто менші за піщинку часточки, із шаленою швидкістю — до 59 км/с — врізатимуться в атмосферу Землі.

Через шалене тертя з повітрям ці крихітні частинки миттєво згорять, перетворюючись на яскраві спалахи, які ми побачимо як “падаючі зорі”.

Під час зорепаду Персеїд 12-13 серпня можна спостерігати навіть справжні “вогняні кулі”, що своїм блиском можуть затьмарити сяяння Венери.

На жаль, цьогорічне нічне шоу матиме свого конкурента — зійде яскравий, на 80% освітлений Місяць, який світитиме до світанку.

Його сяйво, найімовірніше, приховає слабші метеори, але найсильніші спалахи все одно проб’ють місячний світловий фон.

Щільність метеорного потоку Персеїд становить понад сто спалахів за годину.

Недарма їх вважають одним із найбільш видовищних для спостерігання та фотографування.

Зорепад 12 серпня: як спостерігати

Найкраще полювати на зорепад Персеїди ближче до світанку 13 серпня, коли сузір’я Персея підніметься високо в небі.

Знайти його допоможуть безкоштовні астрономічні додатки смартфона, які у режимі реального часу покажуть потрібні зорі просто на екрані.

В Україні найкращі умови для спостереження Персеїд будуть там, де найменше світла. Ідеально вирушити подалі за місто — на узлісся, на поле або на берег річки чи озера.

Обери місце з відкритим горизонтом, вимкни ліхтарі, дай очам 15-20 хвилин звикнути до темряви — і побачиш, як небо оживе від світлових штрихів зорепаду.

