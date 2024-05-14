Нужно ли носить с собой военный билет и накажут ли, если у тебя не будет его при себе

Если ты военнообязанный мужчина, то тебя в любом месте могут остановить представители ТЦК и попросить предъявить военный билет, обосновав, что во время военного положения каждый должен иметь при себе этот документ. Правда ли это? Нужно ли носить с собой военный билет — читай в нашем материале.

Какой закон обязывает носить документы о воинском учете

С 18 мая в Украине вступит в силу новый Закон о мобилизации, принятый 11 апреля Верховной Радой Украины, и утвержденный президентом Владимиром Зеленским 16 апреля 2024 года.

Согласно этому закону военнообязанных мужчин ждет ряд существенных перемен. Среди них и новое правило предоставлять для проверки свой военный билет по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника (статья 22, часть 6).

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В законе отмечается, что во время проведения мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ.

Таким документом может быть: военный билет, приписное удостоверение, временное удостоверение.

Военнообязанный должен предъявить военно-учетный документ по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника.

Они смогут проверить документ в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Те, кто проверяет документы, обязаны вести фото- и видеофиксацию этого процесса.

Нужно ли носить с собой документы, если ты исключен из воинского учета

По информации канала 24tv в Генштабе отметили, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ, независимо от того, состоит мужчина на воинском учете или нет.

Даже те мужчины, которые были исключены из воинского учета, должны носить с собой документ.

Если в этом документе нет отметки, что мужчина исключен из воинского учета, то при проверке этих документов к нему возникнут вопросы работников ТЦК для уточнения.

Что будет, если не носить с собой военный билет?

Если военнообязанный не может предъявить свой документ, ему будет вручена повестка с требованием явиться в ТЦК для взятия на военный учет. При этом представители военкомата или полицейские должны представиться, назвать свои имена и фамилии и показать свои служебные удостоверения.

Детальнее обо всех нюансах нового Закона о мобилизации ты можешь узнать в этом видео:

Раньше мы рассказывали о временном удостоверении военнообязанного: кого ему дают и на каких условиях.

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