Чи потрібно носити з собою військовий квиток та чи покарають, якщо ти не матимеш його при собі

Якщо ти військовозобов’язаний чоловік, то тебе у будь-якому місці можуть зупинити представники ТЦК й попросити пред’явити документ про військовий облік, обґрунтувавши, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі цей документ. Чи це правда? Чи потрібно носити з собою військовий квиток — читай у нашому матеріалі.

Який закон зобов’язує носити військовий квиток

З 18 травня в Україні набере чинності новий Закон про мобілізацію, який 11 квітня ухвалила Верховна Рада України, а президент Володимир Зеленський затвердив 16 квітня 2024 року.

Згідно з цим законом, на військовозобов’язаних чоловіків чекає низка суттєвих змін. Серед них — і нова вимога надавати для перевірки свій військовий квиток на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника (стаття 22, частина 6).

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В законі зазначається, що під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані постійно носити із собою військово-обліковий документ.

Таким документом може бути: військовий квиток, приписне посвідчення, тимчасове посвідчення.

Військовозобов’язаний має предʼявити військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника.

Вони зможуть перевірити документ в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Ті, хто перевіряє документи, зобовʼязані вести фото- та відеофіксацію цього процесу.

Чи потрібно носити з собою документ, якщо ти виключений з військового обліку

За інформацією каналу 24tv в Генштабі зазначили, що усі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ, незалежно від того, чи перебуває чоловік на військовому обліку, чи ні.

Навіть ті чоловіки, яких виключили з військового обліку, мають носити із собою документ.

Якщо в цьому документі немає відмітки, що чоловік виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до нього виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення.

Що буде, якщо не носити з собою військовий квиток?

Якщо військовозобов’язаний не може пред’явити свій документ, йому буде вручена повістка з вимогою явитися в ТЦК для взяття на військовий облік. Але при цьому представники військкомату або поліцейські мають представитися, назвати свої імена та прізвища та показати свої службові посвідчення.

Детальніше про всі нюанси нового Закону про мобілізацію ти можеш дізнатися в цьому відео:

Раніше ми розповідали про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: кого йому дають і за яких умов.

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