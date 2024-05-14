Війна в Україні

Чи потрібно носити з собою військовий квиток та чи покарають, якщо ти не матимеш його при собі

Ольга Петухова 14 Травня 2024, 22:00
Чи потрібно носити з собою військовий квиток та чи покарають, якщо ти не матимеш його при собі
Фото: Pexels, Суспільне

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