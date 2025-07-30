Что означает смайлик в рейтинговых списках у фамилии: объснения для абитуриентов

Фото Unsplash Отслеживаешь рейтинговые списки и видишь странный смайлик у своего имени? Многих поступающих он вводит в ступор, а иногда и пугает. Вікна расскажут, что действительно означает смайлик в рейтинговых списках и стоит ли его пугаться. Что означает смайлик у фамилии на АбитПоиске Еще в 2022 году ресурс АбитПоиск сообщил, что на их сайте появились неофициальные рейтинговые списки, где можно увидеть, проходит ли абитуриент на бюджет. Если у фамилии стоит улыбающийся смайлик в поиске абитуриентов или рейтинговых списках, значит вероятное прохождение на бюджет. Простыми словами, смайлики помогают понимать, насколько реальны шансы на поступление на определенную специальность в том или ином вузе.Впрочем, они не являются официальным отражением прохождения или непрохождения бюджетной формы. Это лишь предварительная оценка возможности поступающего учиться на средства государства на основе полученных данных. Даже если у твоей фамилии появился смайлик, это не значит, что ты точно проходишь на бюджет. Официальные результаты объявляют в отдельном приказе вуза. Фото: Facebook Что значит смайлик на поиске абитуриентов и как они работают Если видишь улыбающийся смайлик, это свидетельствует о высокой вероятности вступления. Нейтральный смайлик указывает на средние шансы, а грустный на низкие. Смайлики, которые появляются во время вступительной кампании, являются результатом работы специальных алгоритмов, разработанным платформами. Они учитывают следующие факторы: количество бюджетных мест; количество заявлений на поступление; индивидуальный рейтинговый балл — чем он выше, тем больше шансов на бюджет. Также для расчета анализируют статистику вступительных кампаний предыдущих лет. Однако заметим, что количество поданных заявлений и конкурсный балл могут меняться. Фото с открытых источников А еще эти платформы не учитывают наличие у каждого отдельного абитуриента льгот и квот, которые также важны для учета шансов на бюджет. Читать по теме Рейтинговый список поступающих: как можно узнать свои шансы на обучение в вузе Узнай, как определить свое место в рейтинге поступающих. Когда появятся рейтинговые списки на бюджет Окончательный список рекомендованных поступающих в бюджет будет опубликован не позднее 6 августа. После получения официальных результатов поступающие должны принести необходимые документы в учебное заведение до 18:00 9 августа. Если этого не сделать, то право на бюджет теряется. Однако абитуриент сможет вступить в контракт. Также читай, можно ли удалить поданное заявление в электронном кабинете. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Образование Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter