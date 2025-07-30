Что означает смайлик в рейтинговых списках у фамилии: объснения для абитуриентов

Отслеживаешь рейтинговые списки и видишь странный смайлик у своего имени? Многих поступающих он вводит в ступор, а иногда и пугает. Вікна расскажут, что действительно означает смайлик в рейтинговых списках и стоит ли его пугаться.

Что означает смайлик у фамилии на АбитПоиске

Еще в 2022 году ресурс АбитПоиск сообщил, что на их сайте появились неофициальные рейтинговые списки, где можно увидеть, проходит ли абитуриент на бюджет. Если у фамилии стоит улыбающийся смайлик в поиске абитуриентов или рейтинговых списках, значит вероятное прохождение на бюджет.

Простыми словами, смайлики помогают понимать, насколько реальны шансы на поступление на определенную специальность в том или ином вузе.

Впрочем, они не являются официальным отражением прохождения или непрохождения бюджетной формы. Это лишь предварительная оценка возможности поступающего учиться на средства государства на основе полученных данных.

Даже если у твоей фамилии появился смайлик, это не значит, что ты точно проходишь на бюджет. Официальные результаты объявляют в отдельном приказе вуза.

Что значит смайлик на поиске абитуриентов и как они работают

Если видишь улыбающийся смайлик, это свидетельствует о высокой вероятности вступления. Нейтральный смайлик указывает на средние шансы, а грустный на низкие.

Смайлики, которые появляются во время вступительной кампании, являются результатом работы специальных алгоритмов, разработанным платформами. Они учитывают следующие факторы:

количество бюджетных мест;

количество заявлений на поступление;

индивидуальный рейтинговый балл — чем он выше, тем больше шансов на бюджет.

Также для расчета анализируют статистику вступительных кампаний предыдущих лет. Однако заметим, что количество поданных заявлений и конкурсный балл могут меняться.

А еще эти платформы не учитывают наличие у каждого отдельного абитуриента льгот и квот, которые также важны для учета шансов на бюджет.

Когда появятся рейтинговые списки на бюджет

Окончательный список рекомендованных поступающих в бюджет будет опубликован не позднее 6 августа. После получения официальных результатов поступающие должны принести необходимые документы в учебное заведение до 18:00 9 августа.

Если этого не сделать, то право на бюджет теряется. Однако абитуриент сможет вступить в контракт.

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