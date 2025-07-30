Що означає смайлик в рейтингових списках біля прізвища: пояснення для абітурієнтів

Відстежуєш рейтингові списки й бачиш дивний смайлик біля свого імені? Багатьох вступників він вводить у ступор, а іноді й лякає. Вікна розкажуть, що насправді означає смайлик в рейтингових списках та чи варто його лякатися.

Що означає смайлик біля прізвища на АбітПошуку

Ще у 2022 році ресурс АбітПошук повідомив, що на їхньому сайті з’явилися неофіційні рейтингові списки, де можна побачити, чи проходить абітурієнт на бюджет. Якщо біля прізвища стоїть усміхнений смайлик в пошуку абітурієнтів або рейтингових списках, це означає ймовірне проходження на бюджет.

Простими словами, смайлики допомагають розуміти, наскільки реальними є шанси на вступ на певну спеціальність в тому чи іншому виші.

Втім, вони не є офіційним відображенням проходження чи непроходження на бюджетну форму. Це лише попередня оцінка можливості вступника вчитися коштом держави на основі отриманих даних.

Навіть якщо біля твого прізвища з’явився смайлик, це не означає, що ти точно проходиш на бюджет. Офіційні результати оголошують в окремому наказі вищого навчального закладу.

То що означає смайлик на пошуку абітурієнтів та як вони працюють

Якщо бачиш усміхнений смайлик, це свідчить про високу ймовірність вступу. Нейтральний смайлик вказує на середні шанси, а сумний на низькі.

Смайлики, які з’являються під час вступної кампанії, зазвичай є результатом роботи спеціальних алгоритмів, розробленим платформами. Вони враховують такі фактори:

кількість бюджетних місць;

кількість заяв на вступ;

індивідуальний рейтинговий бал — чим він вищий, тим більше шансів на бюджет.

Також для розрахунку аналізують статистику вступних кампаній попередніх років. Проте зауважимо, що кількість поданих заяв та конкурсний бал можуть змінюватися.

А ще ці платформи не враховують наявність в кожного окремого абітурієнта пільг та квот, які також є важливими для врахування шансів на бюджет.

Коли з’являться рейтингові списки на бюджет

Остаточний список рекомендованих вступників на бюджет опублікують не пізніше 6 серпня. Після отримання офіційних результатів вступники повинні принести необхідні документи в заклад освіти до 18:00 9 серпня.

Якщо цього не зробити, то право на бюджет втрачається. Проте абітурієнт зможе вступити на контракт.

Також читай, чи можна видалити подану заяву в електронному кабінеті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!