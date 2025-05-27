Мечтаешь спасать душевное спокойствие? Какие предметы сдать, чтобы поступить на психологию 2025

Война принесла украинцам немало горя и душевных травм, так что в скором будущем психологи будут чрезвычайно нужны для восстановления душевного покоя населения и военных.

Если ты только стоишь на пороге взрослой жизни, но уже мечтаешь заниматься важной работой и помогать людям жить лучше — читай, какие предметы нужно сдать для поступления на психолога 2025.

Что нужно сдать на психолога в 2025 году

Список обязательных предметов для НМТ в 2025 году уже определен: украинский язык, математика, история Украины. Так что к ним следует готовиться обязательно.

Теперь нужно выбрать только предмет на выбор: иностранный язык, украинская литература, биология, химия, физика, география.

Для поступления на специальность 053 Психология, кроме обязательных предметов, лучше сдать экзамен по биологии.

Все потому, что биология как четвертый предмет НМТ дает более высокий коэффициент при поступлении на психологию, чем другие дисциплины.

Куда поступать на психолога: список университетов

Мы приведем ТОП-10 лучших вузов Украины, где учат на психолога:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Киево-Могилянская академия Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Львовская политехника Харьковский национальный университет имени Каразина Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

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Для поступления на психолога нужно выбрать специальность 053 Психология. При этом популярных направлений для поступающих стало еще больше. В частности:

социальная и семейная психология

психосоматика и психология здоровья

практическая психология

реабилитационная психология

детская психология

коррекционная психопедагогика и логопедия

клиническая психология с основами психотерапии

коучинг

нейропсихология

психологическое консультирование

Для того чтобы поступить на психолога, следует хорошо подготовиться. Минимальный порог бюджета на специальность Психология будет не менее 130 баллов, однако для медицинских специальностей чаще всего он составляет 150 баллов. На контракт минимальные проходные баллы, как правило, существенно ниже.

Наибольший весовой коэффициент при поступлении имеет балл по математике и биологии. Согласно прошлогодним результатам, чтобы точно получить место на бюджете в одном из украинских университетов, нужно набрать не менее 175-180 баллов на НМТ.

Средняя стоимость контракта на психологии в 2025 году будет стартовать от 35 тысяч гривен.

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