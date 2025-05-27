Образование

Мечтаешь спасать душевное спокойствие? Какие предметы сдать, чтобы поступить на психологию 2025

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 мая 2025, 16:45
экзамены на психологию
Фото Pexels
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Мечтаешь спасать душевное спокойствие? Какие предметы сдать, чтобы поступить на психологию 2025
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