Освіта

Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети скласти, щоб вступити на психологію 2025

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Травня 2025, 16:45
іспити на психологію
Фото Pexels
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