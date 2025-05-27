Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети скласти, щоб вступити на психологію 2025

Війна принесла українцям чимало горя та душевних травм, тож і зараз, і в недалекому майбутньому психологи будуть надзвичайно потрібні для відновлення душевного спокою населення та військових.

Якщо ти тільки стоїш на порозі дорослого життя, але вже мрієш займатися важливою роботою та допомагати людям жити краще — бути психологом, то читай, які предмети тобі треба скласти для вступу 2025.

Які предмети треба здавати на психологію 2025

Перелік обов’язкових предметів для НМТ у 2025 році вже визначено: українська мова, математика, історія України. Тож до них слід готуватися обов’язково.

Тепер слід обрати лише предмет на вибір: іноземна мова, українська література, біологія, хімія, фізика, географія.

Для вступу на спеціальність 053 Психологія, крім обов’язкових предметів, найкраще скласти іспит з біології.

Усе тому, що біологія як четвертий предмет НМТ дає вищий коефіцієнт під час вступу на психологію, ніж інші дисципліни.

Куди вступати на психолога: перелік університетів

Ми наведемо ТОП-10 кращих вишів України, де навчають на психолога:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Києво-Могилянська академія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Львівський національний університет імені Івана Франка Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Львівська політехніка Харківський національний університет імені Каразіна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

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Пам’ятай: для вступу на психолога обирати потрібно спеціальність 053 Психологія. При цьому, популярних напрямків для вступників стало ще більше. Зокрема:

соціальна та сімейна психологія

психосоматика та психологія здоров’я

практична психологія

реабілітаційна психологія

дитяча психологія

корекційна психопедагогіка та логопедія

клінічна психологія з основами психотерапії

коучинг

нейропсихологія

психологічне консультування

Для того, щоб вступити на психолога, слід добре підготуватися. Мінімальний поріг на бюджет на спеціальність Психологія буде не менш як 130 балів, однак для медичних спеціальностей частіше він складає 150 балів. На контракт мінімальні прохідні бали зазвичай суттєво нижчі.

Найбільший ваговий коефіцієнт при вступі має бал з математики та біології. Відповідно до минулорічних результатів, аби точно отримати місце на бюджеті в одному з українських університетів, ти маєш набрати не менш як 175-180 балів на НМТ.

Середня вартість контракту на Психології у 2025 році стартуватиме від 35 тисяч гривень.

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