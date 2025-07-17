Зарплаты от 50 тысяч! Какие возможности предлагают рабочие и “непопулярные” профессии

Приблизительно полмиллиона абитуриентов в этом году будут поступать в украинские вузы и профтехи. Лидеры среди вакансий — электрики, строители, сварщики, слесари, операторы станков, то есть специальности, которые осваивают именно в профтехах.

Но в Украине они, к сожалению, не в почете. Опросы доказывают, что только двое из 100 подростков видят себя в рабочей профессии, хотя работодатели охотятся на них, готовы обучать и достойно платить.

На какие специальности точно будет спрос в ближайшие годы — дальше в материале.

Что ждет студентов популярных специальностей

Абитуриентка Анна из Львовской области готовится к новому этапу в жизни: переезду и обучению в столице. Как и большинство сверстников долго думала, куда поступать. Среди вариантов были иностранная филология, журналистика, но в конце концов выбрала право.

— Но в последний момент, в прошлом году, вернее, в сентябре, я попала в Берлин на международные дебаты. И тогда я поняла, как можно силой голоса, мыслью и критическим мышлением изменять общество к лучшему.

Анна понимает, юристами рынок переполнен. Но в то же время девушка следует за мечтой, в совершенстве владеет немецким, а потому верит, что сможет найти работу.

— Если человек делает то дело, которое он любит, то всегда точно с вероятностью 100% у него это будет получаться. И все дороги будут стелиться как можно лучше.

Тем, кто стремится быть юристом, экономистом или менеджером, эксперты советуют готовиться к конкуренции не только на рынке труда, но и уже при поступлении. В этом году в вузах их ждет более жесткий конкурс. Бюджетных мест станет меньше, а контракт станет дороже.

Государство стремится меньше вкладываться в специалистов, которых и без того слишком много на рынке. Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик говорит, что если готовы отдать четыре года учебе на этих специальностях, тогда придется стать лучшим в этой специальности.

Если вы точно хотите туда идти, вы должны относиться к этому серьезно, конкурировать с другими. И, знаете, это такая, как игра господин или пропал. Либо вы лучший экономист, либо вы никто.

В стране катастрофически не хватает физиков, химиков, архитекторов, инженеров, врачей — тех, кто двигает нашу науку и технологии, от которых будет зависеть восстановление. И так уже не один год. Именно поэтому бюджетных мест в вузах для таких специальностей станет больше.

— Сейчас во время войны очень важно знать, кто будут эти люди, которые будут лечить ветеранов, помогать отстраивать Украину. Поэтому все технические специальности будут актуальны и там точно будет работа и высокие зарплаты.

Сколько получают выпускники профтехов

Но чтобы иметь высокую зарплату, совсем не обязательно получать высшее образование. Уже сегодня 85% вакансий на рынке труда занимают рабочие профессии: электрики, строители, слесари, сварщики, водители. Этим профессиям учат в профтехах.

Сейчас категория рабочих специальностей — это самая большая по количеству вакансий. Потребность в таких специалистах чрезвычайна, но отзывов от соискателей достаточно мало.

Однако следует отметить, что работодатели сейчас пытаются быть проактивными и часто они самостоятельно учат кандидатов, не обладающих этими навыками.

Более того, отчасти зарплаты у рабочих значительно выше, чем у учителей, бухгалтеров или маркетологов, говорят в службе занятости.

К примеру, есть позиции для водителей-дальнобойщиков с заработной платой до 100 тысяч грн. Есть предложения для автоэлектриков до 90 тысяч гривен. Электромонтер и электрогазосварщик получают 64 тысячи и 50 тысяч соответственно.

Мы также рассказывали, сколько стоит обучение в вузах в 2025 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!