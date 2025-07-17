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Зарплаты от 50 тысяч! Какие возможности предлагают рабочие и “непопулярные” профессии

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 17 июля 2025, 19:00
Зарплаты от 50 тысяч! Какие возможности предлагают рабочие и “непопулярные” профессии
Фото Unsplash

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