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Зарплати від 50 тисяч! Які можливості пропонують робітничі та “непопулярні” професії

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 17 Липня 2025, 19:00
Зарплати від 50 тисяч! Які можливості пропонують робітничі та “непопулярні” професії
Фото Unsplash

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