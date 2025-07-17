Зарплати від 50 тисяч! Які можливості пропонують робітничі та “непопулярні” професії

Фото Unsplash Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів. Лідери серед вакансій — електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів, тобто ті спеціальності, які освоюють саме у профтехах. Та в Україні вони, на жаль, не в пошані. Опитування доводять, лише двоє зі 100 підлітків бачать себе у робітничій професії, хоча працедавці полюють на них, готові навчати й гідно платити. На які спеціальності точно буде попит у найближчі роки — далі в матеріалі.Що чекає на студентів популярних спеціальностей Абітурієнтка Анна зі Львівщини готується до нового етапу у житті: переїзду і навчання у столиці. Як і більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. — Але в останній момент, минулого року, точніше у вересні, я потрапила в Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє, юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією, досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. — Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з ймовірністю 100% в неї це буде виходити. І всі дороги будуть стелитись як найкраще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом або менеджером експерти радять готуватися до конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу. Цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим. Держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік каже, якщо готові віддати чотири роки навчанню на цих спеціальностях, тоді доведеться стати найкращим в цій спеціальності. Якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно, конкурувати з іншими. І, знаєте, це така, як гра пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто. В країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів — тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає. — Зараз, під час війни, дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, і там точно буде робота і високі зарплати. Читати на тему Вступна кампанія 2025: що обирають абітурієнти та які професії найактуальніші для України Цьогорічна вступна кампанія відкриває нові можливості для абітурієнтів, адже країна потребує фахівців для відбудови та розвитку. Скільки отримують випускники профтехів Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов’язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії. Цим професіям вчать у профтехах. Зараз категорія робітничих спеціальностей — це найбільша за кількістю вакансій. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало. Проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними й часто вони самостійно навчають кандидатів, які не володіють цими навичками. Більше, почасти зарплати у робітників значно вищі, ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості. Наприклад, є позиції для водіїв-далекобійників із заробітною платою до 100 тисяч грн. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень. Електромонтер і електрогазозварник отримують 64 тисяч і 50 тисяч відповідно. Ми також розповідали, скільки коштує навчання у ВНЗ у 2025 році. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вступна кампанія, Освіта Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter