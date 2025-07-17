Зарплати від 50 тисяч! Які можливості пропонують робітничі та “непопулярні” професії

Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів. Лідери серед вакансій — електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів, тобто ті спеціальності, які освоюють саме у профтехах.

Та в Україні вони, на жаль, не в пошані. Опитування доводять, лише двоє зі 100 підлітків бачать себе у робітничій професії, хоча працедавці полюють на них, готові навчати й гідно платити.

На які спеціальності точно буде попит у найближчі роки — далі в матеріалі.

Що чекає на студентів популярних спеціальностей

Абітурієнтка Анна зі Львівщини готується до нового етапу у житті: переїзду і навчання у столиці. Як і більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право.

— Але в останній момент, минулого року, точніше у вересні, я потрапила в Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще.

Анна розуміє, юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією, досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу.

— Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з ймовірністю 100% в неї це буде виходити. І всі дороги будуть стелитись як найкраще.

Тим, хто прагне бути юристом, економістом або менеджером експерти радять готуватися до конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу. Цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим.

Держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік каже, якщо готові віддати чотири роки навчанню на цих спеціальностях, тоді доведеться стати найкращим в цій спеціальності.

Якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно, конкурувати з іншими. І, знаєте, це така, як гра пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто.

В країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів — тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає.

— Зараз, під час війни, дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, і там точно буде робота і високі зарплати.

Скільки отримують випускники профтехів

Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов’язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії. Цим професіям вчать у профтехах.

Зараз категорія робітничих спеціальностей — це найбільша за кількістю вакансій. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало.

Проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними й часто вони самостійно навчають кандидатів, які не володіють цими навичками.

Більше, почасти зарплати у робітників значно вищі, ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості.

Наприклад, є позиції для водіїв-далекобійників із заробітною платою до 100 тисяч грн. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень. Електромонтер і електрогазозварник отримують 64 тисяч і 50 тисяч відповідно.

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