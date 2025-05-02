Когда придет приглашение на НМТ-2025: дата и что следует знать об экзамене

Национальный мультипредметный тест близится, а организаторы активно готовятся принимать абитуриентов. Но сначала нужно получить приглашение на экзамен. В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, когда придет приглашение на НМТ-2025.

Когда придет приглашение на НМТ-2025: сроки и важная информация

До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии НМТ смогут загрузить приглашения для участия из своих персональных кабинетов, доступных по ссылке.

В файле отметят дату и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где абитуриент будет проходить тестирование.

В УЦОКО отметили, что для участников и участниц, которые будут участвовать в экзамене на территории Украины, начало тестирования будет указано по киевскому времени.

Для участников и участницы, которые будут сдавать НМТ за границей, укажут время в соответствии с местным временем населенного пункта, где находится центр.

Информация о месте проведения НМТ конфиденциальна, ее предоставляют непосредственно абитуриентам. Из соображений безопасности просят не разглашать адреса центров и не передавать персональные данные посторонним лицам.

Особое внимание советуют обратить на Telegram-каналы и другие онлайн-ресурсы, предлагающие якобы быстрый доступ к информации о тесте, и доверять только официальным источникам.

Следует заранее ознакомиться с приглашением, спланировать день тестирования и проложить маршрут к месту проведения. В центре подчеркивают, что опоздавшие не будут допущены в центр независимо от причины.

Напомним, что национальный мультипредметный тест пройдет с 14 мая по 25 июля. Экзамен будет проходить в формате компьютерного теста и включать в себя основной и дополнительный блок.

Что еще стоит знать о времени и формате проведения НМТ-2025 — собрали в материале.

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