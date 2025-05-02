Когда придет приглашение на НМТ-2025: дата и что следует знать об экзамене

Фото Unsplash Национальный мультипредметный тест близится, а организаторы активно готовятся принимать абитуриентов. Но сначала нужно получить приглашение на экзамен. В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, когда придет приглашение на НМТ-2025. Когда придет приглашение на НМТ-2025: сроки и важная информация До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии НМТ смогут загрузить приглашения для участия из своих персональных кабинетов, доступных по ссылке. В файле отметят дату и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где абитуриент будет проходить тестирование.В УЦОКО отметили, что для участников и участниц, которые будут участвовать в экзамене на территории Украины, начало тестирования будет указано по киевскому времени. Для участников и участницы, которые будут сдавать НМТ за границей, укажут время в соответствии с местным временем населенного пункта, где находится центр. Информация о месте проведения НМТ конфиденциальна, ее предоставляют непосредственно абитуриентам. Из соображений безопасности просят не разглашать адреса центров и не передавать персональные данные посторонним лицам. Читать по теме Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет Читай, какой минимальный проходной балл НМТ-2025 нужен для поступления на бюджет в Украине — в материале. Особое внимание советуют обратить на Telegram-каналы и другие онлайн-ресурсы, предлагающие якобы быстрый доступ к информации о тесте, и доверять только официальным источникам. Следует заранее ознакомиться с приглашением, спланировать день тестирования и проложить маршрут к месту проведения. В центре подчеркивают, что опоздавшие не будут допущены в центр независимо от причины. Напомним, что национальный мультипредметный тест пройдет с 14 мая по 25 июля. Экзамен будет проходить в формате компьютерного теста и включать в себя основной и дополнительный блок. Что еще стоит знать о времени и формате проведения НМТ-2025 — собрали в материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter