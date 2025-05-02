Образование

Когда придет приглашение на НМТ-2025: дата и что следует знать об экзамене

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 мая 2025, 15:00
Когда придет приглашение на НМТ 2025
Фото Unsplash
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