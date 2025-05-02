Коли прийде запрошення на НМТ-2025: дата та що варто знати про іспит

Національний мультипредметний тест наближається, а організатори активно готуються приймати абітурієнтів. Але спершу треба отримати запрошення на іспит. В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, коли прийде запрошення на НМТ-2025.

Коли прийде запрошення на НМТ-2025: терміни та важлива інформація

До 7 травня всі зареєстровані учасники й учасниці основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення для участі зі своїх персональних кабінетів, які доступні за посиланням.

У файлі зазначать дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де абітурієнт проходитиме тестування.

В УЦОЯО зазначили, що для учасників та учасниць, які братимуть участь в іспиті на території України, початок тестування буде зазначено за київським часом.

Для тих учасників та учасниці, що складатимуть НМТ за кордоном, вкажуть час відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Інформація про місце проведення НМТ є конфіденційною, її надають безпосередньо абітурієнтам. З міркувань безпеки просять не розголошувати адреси ТЕЦ і не передавати персональних даних стороннім особам.

Особливу увагу радять звернути на Telegram-канали та інші онлайн-ресурси, які пропонують нібито швидкий доступ до інформації про тест, та довіряти лише офіційним джерелам.

Варто завчасно ознайомитися із запрошенням, спланувати день тестування і прокласти маршрут до місця проведення. В центрі наголошують, що тих, хто запізниться, не буде допущено до центру незалежно від причини.

Нагадаємо, що національний мультипредметний тест пройде з 14 травня до 25 липня. Іспит відбуватиметься у форматі комп’ютерного тесту та включатиме основний та додатковий блок.

Що ще варто знати про час та формат проведення НМТ-2025 — зібрали в матеріалі.

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