Освіта

Коли прийде запрошення на НМТ-2025: дата та що варто знати про іспит

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Травня 2025, 15:00
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Фото Unsplash
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