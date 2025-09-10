Мужчины 25+ “штурмуют” университеты: итоги вступительной кампании

В 2025 году в украинские университеты на бакалавриат поступили более 15 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет. Об этом во время круглого стола, сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

По его словам, по состоянию на 25 августа этого года в вузы подали документы 15,1 тысячи абитуриентов этой категории. Для сравнения: в 2024 году их было 24,3 тысячи, в 2023-м — 53,5 тысячи, а в 2022-м — 24,7 тысячи.

В 2021 году таких студентов было всего 7,6 тысячи.

Не следует говорить, что мужчин 25+ в университетах не должно быть. Были, есть и будут, — подчеркнул Шаров.

Законодательство позволяет военнообязанным, которые получают первое образование, оформить отсрочку от мобилизации.

Это не автоматическая льгота — необходимо подать соответствующие документы через ТЦК и СП или приложение Резерв+.

Ранее Шаров отмечал, что нынешняя кампания стала довольно недружелюбной к уклонистам, и именно это частично повлияло на цифры.

Что изменится для абитуриентов

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления. В частности, рассматривают идею зимней вступительной кампании, чтобы абитуриенты, не поступившие летом, не ждали целый год.

Также глава государства сообщил, что уже договорился с премьер-министром и министром финансов о повышении стипендий. Они должны вырасти с следующего года — для всех студентов без исключения.

А среди абитуриентов в 2025-м наибольший интерес вызывают медицинские специальности: медицина и терапия и реабилитация. Это свидетельствует о том, что несмотря на войну, молодежь активно выбирает профессию врача, и в будущем в Украине будет кому лечить людей.

